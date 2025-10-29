焦點股》京元電：輝達訂單供不應求 股價破200元新天價

京元電子董事長李金恭（左）及總經理張高薰（右）。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片大廠輝達（Nvidia）週二首度移師華府舉行GTC技術大會，執行長黃仁勳釋出，輝達主力AI加速器晶片Blackwell和最新的Rubin系列，將帶動銷售成長一路延續至2026年，規模前所未見；輝達供應鏈夥伴測試大廠京元電子（2449）正緊鑼密鼓擴產、增加人手，明年營運看旺，激勵京元電子今股價開高走高，盤中一度漲停至207元新天價，截至9點23分，股價暫報204.5元，一舉上漲16元、漲幅8.49%，成交量3.55萬張。

京元電因應強勁的AI晶片測試需求，正在積極擴產，該公司除了在銅鑼、竹南擴產之外，也首度走出苗栗，往桃園楊梅租廠，京元電總經理張高薰日前出席台灣半導體產業協會（TSIA）論壇活動指出，因建廠來不及，改採租場地擴產，他也表示，人力面臨短缺，希望政府及學界協助，分撥一些人力給後段封測廠。

京元電子今年大幅提高資本支出至370億元，以作為擴產AI伺服器、HPC（高效能運算）及ASIC特殊應用晶片測試需求，預期2026年營運將續維持成長動能。該公司第三季營收92.9億元，季增11.1%、年增31.99%，創近13季以來新高；今年前三季累計營收249.67億元，年增27.65%，創同期次高，僅次於2022年。

