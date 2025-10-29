台南房市吹冷風 價量雙跌、買氣轉保守

北外環快速道路持續推動，促進區域發展。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市地政局公布今年8月住宅價格指數為142.02，較7月微降0.17%，較去年同期下跌3.88%，顯示南市住宅市場持續進入價跌量縮修正期。

整體8月建物移轉棟數為1572棟，較前期減少7.58%，較去年同期大減37.37%，交易量能持續縮減，市場仍呈觀望氛圍。不過部分行政區表現亮眼，其中永康區交易量月增58.45%居冠，新營區增幅39.02%緊追其後。

價格方面，多數行政區價格指數呈現微幅下跌，其中以善化區月跌幅0.62%最高。交易量表現上，與去年同期相比，僅新市區仍有顯著成長，增加25.45%，因區內新建案陸續完工，帶動首度移轉登記量；相比下，歸仁區與南區交易量皆下滑逾5成。

地政局長陳淑美指出，南市自去（2024）年7月起預售屋實價登錄申報件數逐步下修，本期較去年同期下降72%，市場修正力道明顯。未來房市走勢將受整體政策調整與經濟環境變化影響，購屋者應審慎評估風險、採保守策略。

另一方面，南市多項重大交通建設持續推進，預期將帶動地區發展。永康區「永康轉運站」整合國道客運、市區公車與轉乘服務，串聯安南和順轉運站，形塑交通樞紐；北外環快速道路與國道8號交流道立體化工程也同步推動，串聯工業區與科學園區，強化都市發展動能。

