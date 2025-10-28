好市多會員為何願意繳貴森森年費？外媒揭10大理由

好市多會員為何願意繳年費？外媒揭10大理由。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕說到大型倉儲式超市，人們通常會分成兩大陣營好市多（Costco）和山姆會員店（ Sam's Club），這兩家店都提供超值的大量交易和豐富的優惠。但對許多購物者來說，最終勝出的只有1個，1名擁有這兩家店的會員的美、旅遊作家表示，好市多因在大型家電享有額外保固、全球擁有更多門市、退貨和退款輕而易舉、產品品質與大品牌相媲美等10個理由，較Sam's Club更勝一籌，也是會員們年復一年願意繳年費的主因。

外媒報導，史蒂芬妮（Stephanie）指出，乍一看，這兩家倉儲式商店非常相似，它們都提供豐富的商品，包括新鮮農產品、食品儲藏室必需品、優質葡萄酒、電子產品、服裝，甚至還有露台家具。此外，它們還提供美食廣場、藥局、眼鏡店和加油站等額外服務。但深入了解後，你會發現在商品種類和優惠方面存在一些細微但顯著的差異。

對我來說，Costco 讓整個購物體驗感覺更輕鬆、更物超所值，Kirkland Signature 的產品品質出奇地好，退貨政策也無可挑剔，光是美食廣場就值得一去。當然，每個購物者的需求和喜好都不一樣。但如果你想知道是什麼讓 Costco 脫穎而出，以下是一些忠實顧客年復一年續訂會員資格的原因。

1、Costco 在全球擁有更多門市

許多人在好市多 （Costco） 和山姆會員店 （Sam's Club） 之間選擇時，最需要考慮的因素之一就是附近是否有倉儲式商店。值得注意的是，這兩家公司都擁有相當龐大的規模，在美國及其他地區都有數百家門市。然而，好市多在這方面略勝山姆會員店一籌，因為好市多在更多州和國家都有更多門市。

自1983年在華盛頓州西雅圖開設第1家門市以來，Costco 已取得了長足的發展。如今，該公司在全球擁有超過900家門市，而山姆至今全球885家門市，在美國以外，只有墨西哥、中國和巴西3個國家有山姆會員商店。

2. 你可以在 Costco 每年獲得更多現金回饋

許多人在決定加入哪家倉儲式商店時，錢是另一個重要因素。 Costco和山姆會員商店都提供會員制，讓你在實體店和線上購物，以及高級會員制，提供額外福利，包括購物回饋。總體而言，山姆會員商店的會員費比 Costco 略低，但 Costco 提供的回饋更多。

3. Kirkland Signature 產品品質往往能與全國品牌相媲美

Costco 和山姆會員店 （Sam's Club） 都有自己的自有品牌，本質上是名牌產品的商店版本。這些產品通常品質一樣好，有時甚至更好，因為它們與領先的製造商合作生產，但價格通常更低。雖然山姆會員店 （Sam's Club） 的 Member's Mark 產品擁有眾多擁躉，但 Costco 旗下 Kirkland Signature 產品的品質和聲譽很難超越。

4. Costco 的肉類選擇無與倫比

無論您是想大量購買肉類填滿冰箱，還是計劃週末燒烤，倉儲式超市都是囤肉的好去處。山姆會員商店和好市多 （Costco） 都設有大型肉類部門，提供從烤雞到碎牛肉、排骨、烤肉和海鮮等各種肉類。在這兩家超市都能淘到好東西，但好市多之所以被許多人認為是購買肉類的最佳連鎖超市，有幾個原因。

關於好市多肉類部門，你可能不知道的一個事實是，它在內布拉斯加州弗里蒙特擁有自己的養雞場和加工廠。這使得公司能夠完全掌控雞肉的飼養和加工。對於其他肉類，好市會選擇泰森 （Tyson）、珀杜 （Perdue） 和 JBS Swift USA 等認證供應商和知名品牌。該公司還提供各種優質海鮮和有機肉類，並將加價幅度控制在10%到15%左右，從而保持價格競爭力。

5. 電子產品享有額外的保固和支持

在Costco 購買廚房電器的主要原因是其延長保固。 Costco 提供超越製造商保固的延長保固服務，從您在店內購買商品之日起，或從網購商品送達之日起，提供長達兩年的保固。這包括大型家電、電視、投影機和電腦。此外，您還可以透過 AllState 購買額外的保固服務。

6. Costco 的酒類選擇令人印象深刻

在商品種類方面，Costco 往往比山姆會員店 （Sam's Club） 更勝一籌，擁有來自世界各地的豐富葡萄酒、多個品牌的啤酒和烈酒，甚至偶爾還會推出一些珍稀佳釀。此外，Costco 酒類產品的一個秘訣是，長期顧客熟知並喜愛該公司與大型釀酒廠和釀酒廠合作生產其 Kirkland Signature 產品。因此，許多自有品牌酒的品質與大品牌不相上下。此外，Costco 的酒類加價幅度遠低於同業平均的 25% 至 45%。

7. 你會在 Costco 到更多有機產品

購買有機食品時，許多人會直奔 Whole Foods 或 Sprouts 等特色雜貨店。然而，倉儲式超市也是不錯的選擇。 Costco 和 Sam's Club 等企業的高層都深知，人們越來越注重食品成分，因此貨架上擺放的有機農產品、肉類和包裝食品比以往任何時候都多。尤其是 Costco，它在有機食品領域已經領先一段時間了。

你可能會驚訝地發現，好市多（Costco）是美國最大的有機食品零售商，早在2015年就從全食超市（Whole Foods）手中奪走了這個頭銜。 2024年，該公司天然食品銷售額約為66億美元，這充分證明了消費者對其有機產品的喜愛程度。隨便逛逛任何一家倉庫的貨架，你都會發現琳瑯滿目的健康商品，包括有機橄欖油、番茄醬、雞湯和椰奶，更不用說水果蔬菜等新鮮的有機農產品了。

8. 退貨和退款輕而易舉

Costco和山姆會員店都有退貨政策，但Costco的退貨政策稍微寬鬆一些。

如果您對在Costco購買的商品不滿意，只需將其帶到任何倉庫的退貨櫃檯或在網站上發起退貨，該公司都會退款給您，無論是否有收據。無風險的100% 滿意保證適用於大多數商品，甚至延伸到您的Costco 會員資格。眼鏡、禮品卡、鑽石、香菸和酒類等商品除外。此外，電子產品必須在90天內退貨。

9. Costco 美食廣場提供更多選擇

山姆會員商店和好市多的美食廣場都提供誘人的暖心美食，例如熱狗和披薩。雖然口味是主觀的，但許多人都認為，在這場關於好市多和山姆會員商店美食廣場的激烈爭論中，好市多勝出 ，原因很簡單，它提供的商品種類繁多。

第一個好市多美食廣場其實是個熱狗攤，於1984年在聖地牙哥一家店外開幕。這個概念一炮打響，好市多最終將實體美食廣場融入了門市。忠實的顧客都很喜歡，因為自20世紀80年代以來，熱狗和汽水的套餐一直保持在1.5美元，而且好市多決心要永遠保持這種價格。其他誘人的菜單包括披薩、烤雞、烤雞沙拉、雞肉培根三明治、冰淇淋、餅乾、冰沙、冰沙和汽水。

10. Costco 的加油站比 Sam's Club 的加油站好很多

Costco 與 Sam's 的不同之處在於，它提供的是頂級汽油 （Top Tier gas），本質上是一種添加了引擎清潔劑的燃油。頂級汽油旨在防止積碳，使引擎運轉更平穩、更有效率。這種汽油似乎確實有效，美國汽車協會 （AAA） 的一項研究發現，使用頂級汽油的汽車在行駛 4000 里後，其引擎沉積物比使用非頂級汽油的汽車少19 。

