漏開統一發票 雲林一家知名餐廳被停業14天

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林一家餐廳多次被檢舉未主動開立統一發票，中區國稅局雲林分局查獲1年被查獲多次，5月被停業7天，沒想到未改善又被查獲，9月第2次被停業14天。雲林分局表示，該店家若再被查獲恐被停業6個月。

雲林分局表示，該知名餐廳多次被民眾檢舉漏開發票，稅務人員前往查核，分別在去年5月3日、11月22日及今年4月18日查獲漏開發票，因在1年內被查獲達3次，依規定予以停業7天處分。

雲林分局指出，店家在今年5月停業7天後恢復營業，沒多久又被消費者檢舉，稅務人員8月22日前往查核又查獲店家漏開統一發票，因距離5月停業不到1年，依規定在9月予以停業14天處分，現已恢復營業。

雲林分局說，依規定營業人短、漏開統一發票，自第1次被查獲日起365天內，被查獲達3次，第1次處予7天停業，若同年度第2次被停業處分，期間為14天至28天，第3次以上停業時間為2個月以上，最長不超過6個月。

該餐廳今年5月、9月已被停業2次，若在12月底前又被查獲漏開發票，恐要面臨2個月至6個月停業。

雲林分局呼籲，多數消費者已有索取統一發票的習慣，統計雲林分局每月檢舉未開立統一發票有數十件，店家不要抱持僥倖心態，應誠實主動開立發票，以免被停業，得不償失，另民眾也要主動索取發票，避免店家逃漏稅。

