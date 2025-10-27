別高興太早！華郵警告：美中協議僅是「1年緩刑」 中國稀土勒索未除

美中貿易戰暫時休兵，但雙方在稀土、AI晶片等領域的戰略角力仍暗潮洶洶。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中貿易談判出現突破？《華盛頓郵報》26日發表社論警告，儘管美中在馬來西亞吉隆坡的緊張談判中，達成了一項看似雙贏的「框架協議」，但現在還遠未到慶祝時刻。社論直言，這更像是一場「暫時的休戰」，而非全面和解，美國換來的，僅僅是免於中國稀土「勒索」的1年緩刑。

上週，美中雙方再度激烈角力。川普政府不僅威脅將在11月對中國商品全面加徵100%關稅，更放話準備全面限制使用美國軟體製造的出口產品。然而，在極限施壓的同時，川普卻又樂觀地表示，1項涵蓋「一切」的協議觸手可及。

美國財政部長貝森特26日表示，所有被威脅的關稅現在看來都不太可能生效。根據框架協議，中國將恢復購買自9月起停止採購的美國大豆，而中國對美的稀土禁運，也可能被推遲至少1年。

社論質疑，為了讓中國在稀土威脅上讓步，美國究竟付出了什麼代價？美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）26日暗示，雙方找到了「一條能讓我們從中國獲得更多稀土的途徑」，方法是試圖「透過美國的銷售來平衡我們的貿易逆差」。社論分析，這聽起來像是在暗示，美國將進一步放鬆對驅動人工智慧所需的高階晶片的銷售限制。

相較於美方的樂觀，中方對談判結果的描述則明顯模糊許多。社論指出，即便這僅僅是1場休戰，對市場而言仍是好消息，任何穩定與確定性，無論多麼短暫，都會受到歡迎。

唯一的長期解方：擺脫依賴

然而，社論發出強烈警告：決策者絕不能因貿易戰的暫時停火，而忽略了強化美國供應鏈、減少對中國稀土依賴的迫切需求。這些稀土礦物不僅是高科技產品的必需品，更是製造戰機、飛彈等軍事硬體的關鍵原料。

社論呼籲，華府必須持續窮盡一切努力，確保最關鍵材料的替代來源。這才是保證北京無法繼續利用稀土進行「訛詐」（extortion）的唯一長期解決方案。國際貨幣基金（IMF）在本月的1份報告中指出：「與2018至19年的關稅衝擊相比，美中之間的雙邊貿易脫鉤，似乎正在更快地發生。」

