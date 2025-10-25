疼兒媳慷慨贈與土地被罵爆 75歲婆婆不忍了淚訴往事

一位越南長者省吃儉用累積財產，因小兒子好賭成性，決定將土地贈與兒媳。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕多數父母生前贈與大都將資產分給子女，一位75歲越南婆婆則將本來要分給小兒子的土地，轉贈與媳婦，原因是小兒子好賭成性，太敗家，無奈招來親友指責。這位婆婆仍不動搖，她說，以前哥哥過世後，家人竟將嫂嫂趕出家門，所以很心疼兒媳把公婆當成自己的父母，到了分財產的時候，卻沒有人想到她，遂將要給小兒子的土地過戶到兒媳及孫子名下。

Bao Mai投書越南快訊分享75歲姑姑生前贈與財產的決定。她說，姑姑有四個兒子和兩個女兒，一輩子種田，省吃儉用，存錢蓋房子、買地。丈夫去世時，夫妻倆擁有約2萬平方公尺的農地和一個小花園。除了和她一起生活的小兒子，大多數孩子都已經分到屬於自己的那一份。

請繼續往下閱讀...

不過，後來，姑姑卻出人意料地決定將小兒子應得的那份家產，轉讓給兒媳和孫子名下，招致親戚指責，他們認為姑姑愛兒媳勝過愛自己的兒子。對此，她則回應：「儘管他是我兒子，但我不信任他。」

Bao Mai解釋，姑姑此舉並非討厭小兒子，只是了解他的性格，從小就嗜酒、好賭，還有些喜歡鬥雞。如果把財產留給他，只會助長他的惡習。

75歲的姑姑還回憶說，在她年輕的時候，哥哥過世後，家人竟然將嫂嫂趕出家門，從那以後，看到女人們兩手空空，心裡非常難受，所以很心疼兒媳，因為嫁給小兒子對她來說意味著艱辛。她直言，「媳婦來到我們家，把公婆當成自己的父母，然而到了分割財產的時候，卻沒有人想到她。」

Bao Mai認為姑姑的決定反映了她一生的智慧和經驗。有時候，維繫家庭的並非親生孩子，而是懂得犧牲和承受的媳婦，很多婆婆都忽略了這一點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法