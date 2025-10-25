她不想工作到老死！但退休後卻超級後悔

許多人嚮往退休生活。示意圖。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人嚮往退休生活。外媒報導，外國1名老師，因見到父親工作至終老，覺得父親這種生活「太命苦」，因此她退休後，選擇投入休閒活動，包括玩音樂和寫作等，但她71歲時卻後悔了，表示自己沒有動力，且患了嚴重的「拖延症」，並認為自己其實需要規律的生活和持續的創造成就，才能感覺滿足。

《商業內幕》報導，Nancy Jorgensen退休前是1名老師，她分享，自己見到父親一直工作到78歲離世，「我當時不明白，為何他不放慢腳步，享受晚年生活」。

Nancy Jorgensen曾想像，父親退休後應該可以好好休息，過上更舒適的晚年：打獵、照顧他的西班牙獵犬、想睡午覺就去睡。結果現實中，她的父親退休後開了1間印刷店，甚至想自己離世後有人接手繼續經營這門生意。

「他（父親）每天都去辦公室，就算他不能再開車，也會叫我媽媽送他去開工。」Nancy Jorgensen說道。

Nancy Jorgensen的父親退休10多年後，Nancy Jorgensen也從教職身分退休，她退休時發誓，要走與父親不同的路，徹底從成年人的責任中抽身，享受悠長假期，「事情的發展卻與我最初的計劃完全不同」。

Nancy Jorgensen想像退休生活，隨意練鋼琴、寫作、與所屬的音樂團體排練以及探望家人等等，退休初期，她相當喜歡這種無拘無束的自由，沒有預約、鬧鐘或截止日期，「但很快，我就開始覺得時間毫無意義。」

她發現，自己開始患上嚴重的「拖延症」，例如彈幾分鐘鋼琴就停下，學不會整首曲目；寫作時，打幾段文字沒問題，但就永遠寫不完1篇文章；就算參加了音樂排練，她和隊友也完成不了1場表演。

Nancy Jorgensen說：「由於有太多空閒時間，我什麼事都沒做，感覺自己就像艘脫隊的小船，隨波逐流。」

Nancy Jorgensen意識到不能再這樣下去，因此她重新安排自己的空間時間，制定了1個時間表、再次自律生活。退休以來，Nancy Jorgensen到近幾個月才第1次感受到了動力，像是她的1篇作品在雜誌上發表、跟朋友舉辦了場音樂聚會，演奏了自創的奏鳴曲，樂隊也完成製作了1張Demo等。

看著現在滿滿的行程，Nancy Jorgensen才明白她父親每天上班的原因。「他需要忙碌、需要與同事互動、需要從出色完成的工作中找到成就感，工作給了他規律作息，也給了他每天起床的理由。」

養老的終極智慧，在於平衡退休的自由和在生活中維持高效率的必要。Nancy Jorgensen表示，儘管她仍會繼續遵循自己的行程安排，但偶爾會出現彈性調整，「因為我仍想享受退休後的自由。」

她也發現，在養老金消失、醫療費用高昂以及預期壽命不斷延長的現實下，並不是所有同齡人都能享受到退休後的自由。「現在我明白了：退休的關鍵並非永不停步地工作，而是選擇下1步值得做的事。」

