中國稀土管制是「經濟脅迫」馬克宏籲歐盟考慮動用最強反制工具

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，知情人士透露，法國總統馬克宏在23日舉行的歐盟領袖高峰會上表示，如果未能就北京計畫的稀土出口管制找到解決方案，歐盟應動用所有可能選項，包括最強有力的反脅迫工具（ACI）來反制中國。

馬克宏在峰會結束後對記者說，中國擴大稀土出口管制「是經濟脅迫」，他沒有著墨峰會閉門會談的具體內容，但表示，「我們可以看到中國此舉對我們的衝擊，我們必須能夠做出回應」。

本月初，中國宣佈大幅升高對稀土以及其他關鍵原物料的出口管制，據此，海外出口商若產品含有中國0.1%以上稀土或涉及中國加工技術，就必須取得中國出口許可。

該出口管制將對歐洲的工業與安全構成重大威脅，因為相關成份對各產業至關重要，並用於從電動車電池到國防生產等一切產品中。

該峰會結束後，德國總理梅爾茨證實，會中討論反脅迫工具，但對於動用該工具並未達成一致決定。他說，現在取決於歐盟執委會來決定是否使用該工具。

歐盟未曾動用過反脅迫工具，該工具的制定目的主要是威嚇，以反擊第三國蓄意採取脅迫行動，以貿易手段施壓歐盟的決策或其成員國。

川普第一任期時，美國對歐盟實施高關稅措施，歐盟為提升其貿易防衛能力而制定該工具。另一個促使歐盟制定該工具的原因是中國，在台灣於立陶宛設立貿易辦事處後，中國對立陶宛產品實施管制措施。

彭博報導說，歐盟現階段不太可能動用該最強力貿易工具，因為此舉將大幅升高與中國的緊張。歐盟執委會目前正針對若未能與中國達成外交解決方案的因應選項。

報導說，歐盟預期本月底前擬定出一連串貿易措施，以強化在稀土議題上與中國的談判籌碼。歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）說，「我們無意升高衝突，但此狀況讓歐中關係蒙上陰霾，因此必須盡快解決」。

