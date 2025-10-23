讚台積電為台灣產業鋪沃土！謝金河：台灣供應鏈很快會取代國際

謝金河發文指出，很多人批評台灣只有台積電一個人的武林，但台積電正在為台灣產業舖陳肥沃土壤，產業也因為台積電帶來肥沃土壤的養分在不知不覺中壯大。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「護國神山」的台積電，深刻影響全球晶片供應鏈，財信傳媒董事長謝金河發文指出，很多人批評台灣只有台積電一個人的武林，但台積電正在為台灣產業舖陳肥沃土壤，產業也因為台積電帶來肥沃土壤的養分在不知不覺中壯大，他認為台灣的供應鏈未來將會取代國際的供應鏈，這些企業也會因為台灣在先進製程的領先快速壯大。

謝金河在臉書發文指出，這麼多年來，很多人都批評台灣只有台積電一個人的武林，也有人說台灣不能只有一家台積電！這都只看到一個表面現象，他表示「這次我再把台灣Ai產業鏈走一次，發現台灣的產業正在發生巨大變化」。

謝金河表示，這次走訪的公司都要求不能攝影，不能錄音，更不能拍照，有的公司更是在手機上貼封條，顯見每一家公司對技術，機密的保護非常用心。這一次他對半導體設備，機台及特用化學品產業，因為台積電加持，整個產業快速壯大，留下深刻印象！

謝金河說明，台灣半導體設備過去以進口為主，特別是從歐洲德國，日本的設備及特用化學品，後來台積電逐漸培養在地供應鏈，先前他去看了弘塑，天虹科技，千附精密，這回到新竹香山很偏僻的地方去看印能，這家公司是氣動與熱能的處理，也就是恊助半導體客戶解決製程中的氣泡，翹曲及金屬熔焊，及晶片在高速運作的散熱問題。

謝金河指出，印能去年創下每股盈餘（EPS）44.53元的好成績，今年首季毛利率達71.89%，印能生產機台，能夠保持6成以上毛利率，股價一直在千元以上，這是一家令人敬佩的企業。

謝金河也提到，生產測試分類機的鴻勁，乍看以為是鴻海的子公司，其實和鴻海一點關係都沒有，但謝旼達董事長很像健策的趙宗信董事長，都是技術底，不斷研發鞏固競爭力。鴻勁正準備上市，前三季營收209.95億元，上半年EPS 31.15元，還沒有上市，市值已經超過3000億元，在測試分類機市場讓競爭力刮目相看，現在在散熱解決方案更有一席之地，這是台灣先進製程肥沃的土壤養大在地設備供應鏈。

謝金河表示，台灣的特用化學品過去也是以進口為主，但是像台特化，新應材正快速崛起，新應材股價近千元，本益比將近百倍。今天我們到彰濱工業區去看台特化，去聽陳振乾副董及張雄飛總經理作簡報，才發現台特化在AHF（無水氟化氫）及ADL（原子層沈積）已經有很大的突破。這些以前台灣不敢想的技術及產業正快速在台灣出根。

謝金河在文末強調，台灣因台積電而偉大，產業也因為台積電帶來肥沃土壤的養分在不知不覺中壯大。謝金河也說，「很快的時間，台灣的供應鏈就會取代國際的供應鏈，這些企業也會因為台灣在先進製程的領先快速壯大，很多小企業都會因為肥沃土壤而快速茁壯！」

