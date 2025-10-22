對等關稅可低於20％？龔明鑫：有機會往下降、不疊加稅率

經濟部長龔明鑫今表示，目前技術性磋商已完成，正待總結會議召開，據悉對等稅率有機會往下降且不疊加稅率。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國暫定台灣對等關稅稅率20%，總統賴清德昨表示，台美關稅談判近期應會有好進展。經濟部長龔明鑫今表示，目前技術性磋商已完成，正待總結會議召開，據悉稅率有機會往下降且不疊加稅率。

龔明鑫今在立法院經濟委員會前受訪表示，目前技術性磋商已完成，現在等總結會議召開，但據他了解，台美雙方就總結會議大致上已有方向上的共識，總結會議召開就會談妥deal，「方向上來講，我們還是期待就是說，看起來是有機會關稅是可以往下降、不疊加，這個方向我們來努力」。

請繼續往下閱讀...

國民黨籍立委楊瓊瓔關切，美國商務部正研擬將工具機產業納入232國安條款調查範疇，未來可能課徵額外關稅，工具機已有20％關稅，是新一波衝擊，尤其匯率與關稅變數是生死線，經濟部是否做好整體評估與全盤戰略？對此，龔明鑫表示，美國將對等關稅的部分項目移至232調查項目，232調查程序長達3至6個月，才會公布階段性調查結果。

楊瓊瓔關切對等稅率能否低於20%且不疊加稅率，並強調工具機、扣件、機械類聚落在中部地區，「我們非常緊張，所有產業界非常憂心」。對此，龔明鑫表示，低於20%且不疊加都是談判團隊努力的方向，

楊瓊瓔追問，關稅談判能否在10月底前有結果？龔明鑫重申，技術性磋商已完成，最終談判結果的宣布仍須待台美雙方敲定適宜時間召開總結會議才能最後確認，但考量APEC亞太經合會領袖峰會正在進行，加上美方要赴東協開會，主要還是要看美方時間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法