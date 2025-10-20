雲豹能源看2026年邁入「高股利時代」，配發率達8成，由左至右分別為雲豹能源發言人張健偉、總經理趙書閔、副總譚宇軒。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕雲豹能源（6869）總經理趙書閔今（20）日表示，隨著光電、儲能、綠電交易、水處理及資產管理事業全面開花，預估2026年可結果，獲利將比今年更佳，未來將積極推進高股利策略，配發率將達八成，此外，也展開中藥渣處理、生質能蒸氣廠等低碳布局，期待展現長期投資價值與永續領先實力。

雲豹能源上半年營收35.9億元、工程收入達20.4億元，佔比56.8%，其次為發售電收入10.9億元，佔比30.5%，稅後淨利2.8億元、每股稅後盈餘（EPS）2.06元；趙書閔認為，全年營收會持續成長，下半年比上半年好，但由於許多工程延宕至明年，估計明年表現又將優於今年。

趙書閔表示，集團近3年來獲利表現穩健，2022年EPS4.03元、2023年EPS8.77元、2024年EPS 8.89元，顯示「高股利」並非短期現象，未來股利的配發率將達八成，期待雲豹能源能受到「高股息族群」青睞。

