退休後再工作還能再加勞保嗎？一文釐清權益重點

隨著人口高齡化，越來越多退休族選擇再次投入職場。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著人口高齡化，越來越多退休族選擇再次投入職場。勞工A已退休，並已請領勞保老年給付一次領。近期他想再次投入職場，繼續發揮經驗與專長，好奇再就業後，自己還能再加保勞保嗎？

依《勞工保險條例》規定，勞工一旦領取了老年給付（不論是一次性給付或月退休金），其勞工保險的保險關係即告終止，這也表示，勞工在領取勞保老年給付後，即便再就業，也不得再參加勞保。

請繼續往下閱讀...

雖然不能再加勞保，但已領勞保老年給付再就業的勞工仍可以加保「職業災害保險」。依《勞工職業災害保險及保護法》規定，只要有受僱關係，雇主即有義務為勞工加保職災保險，與是否已領取老年給付無關。

不過需要留意的是，職業災害保險沒有老年給付與年資累計，僅在工作期間發生職業傷病或死亡時，才可申請相關補償。

另外，勞工再就業後，雇主仍須依法為勞工提繳勞工退休金，以保障勞工的權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法