自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

因應中國稀土出口管制　歐盟將召開緊急產業會議

2025/10/20 05:39

〔中央社〕負責產業政策的歐洲聯盟執行委員塞儒內明天將召集受中國稀土出口限制影響的歐洲產業，舉行緊急會議。

法新社報導，中國是全球主要的稀土生產國，這些礦物主要用於製造汽車、電子產品與國防工業所需的關鍵磁鐵。中國本月宣布加強對稀土的出口管制措施。

歐盟先前已經表示，相關限制措施已迫使部分歐盟企業停產，對經濟造成損害。布魯塞爾也正與七大工業國集團（G7）成員國協調，商討如何因應中國管制。

根據塞儒內（Stephane Sejourne）辦公室消息人士向法新社透露，他明天將透過視訊會議，召集多個產業的高層主管評估中國措施造成的衝擊，並且商討布魯塞爾正採行的進一步因應行動。

會議將邀集汽車、國防、風能、化學品和礦產加工等產業的代表，特別聚焦於與歐洲原物料專案有關的企業。

歐洲議會（European Parliament）21日在法國史特拉斯堡（Strasbourg）召開全體會議期間，塞儒內預計將向歐盟執委會委員報告這次會談細節。（編譯：何宏儒）1141020

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財