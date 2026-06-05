黃仁勳結束台灣鐵人行程前往南韓吃五花肉！ 預告明年下半年出貨規模比今年大更多

輝達執行長黃仁勳今日離台。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束來台13天鐵人行程，今日上午搭機離台，前往南韓與記憶體巨頭舉行五花肉高峰會，黃仁勳表示，今年下半年會很忙，而且明年下半年的規模將會比今年大更多，AI供應鏈要做好準備，台灣是AI的中心，很高興可以和台灣合作，被問到何時再訪台，黃仁勳幽默表示，現在台灣需要休息一下，餐廳、夜市和記者都需要休息一下，他也預告會盡快再度訪台。

黃仁勳表示，目前已經把下半年的供應量提高了兩倍，Grace/Blackwell目前仍然處於非常大量的生產階段，Vera Rubin現在也開始進入量產，因此，明年下半年將會非常非常忙碌，他聽說台灣第一季GDP成長達到14%，看到台灣的成功與成長非常高興，也很高興看到所有的合作夥伴表現如此出色，合作夥伴工作非常努力，他對此深懷感激。台灣在AI領域所扮演的角色極其核心，未來幾年將需要生產價值數兆美元的運算能力，台灣正位於這一切的中心。

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談到產能吃緊，黃仁勳說，目前整個供應鏈的產能都相當緊張，原因就在於需求實在太強勁，輝達成長速度也非常快，很多人對輝達的成長感到驚訝，即使輝達規模已經如此龐大，年增率仍然接近100%，而且我們的成長還會持續下去，輝達也是記憶體的直接採購者，系統整合了大量記憶體，因此輝達是全球最大的記憶體採購者之一，在韓國擁有非常重要且優秀的合作夥伴。

至於能源問題，黃仁勳直言，台灣確實需要能源，台灣第一季GDP成長了14%，為了維持成長，為了讓台灣持續繁榮、持續推動經濟發展，把握 AI 革命帶來的機會，台灣必須擁有足夠的能源，能源是產業成長所必需的條件，不只是台灣，全世界都是如此，任何希望實現成長的產業，都必須擁有能源。

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