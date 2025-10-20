「內捲」將成四中全會焦點 華爾街日報：中國經濟恐將陷入全面停滯

華爾街日報指出，中國正深陷一種競爭過度的循環，摧毀企業利潤，讓勞工陷入殘酷的生存競賽，並助長通貨緊縮的惡性螺旋。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕中共20日將召開第20屆中央委員會第四次全體會議（四中全會），華爾街日報18日指出，中國正深陷一種競爭過度的循環，這場激烈的內鬥正在摧毀企業利潤，讓勞工陷入殘酷的生存競賽，並助長通貨緊縮的惡性螺旋。

華爾街日報18日報導，這種現象被稱為「內捲」（involution），這是1個原本冷僻的學術詞彙，如今卻成為中國人生活的寫照，也是描述這個世界第2大經濟體主要問題的關鍵詞。

請繼續往下閱讀...

簡而言之，內捲意指即使中國正努力在人工智慧（AI）、再生能源、機器人等未來產業上追求全球主導地位，其經濟的多數部分卻陷入惡性競爭的低價循環，正逐步滑向全面停滯的邊緣。

價格戰與供給過剩也愈來愈成為地緣政治的包袱。中國工廠出廠價格已連續第4年下跌，消費者物價幾乎停滯，顯示內需不足。由於國內市場疲弱，中國製造商出口量持續上升，世界各地的政府則抱怨廉價中製商品湧入，衝擊當地產業。

隨著美國和中國的貿易緊張再起，川普政府押注中國經濟的這些脆弱點，將使北京在談判中處於劣勢，並認為美國可藉加徵關稅、打擊中方出口，來施加更大壓力。

「內捲」將是中共高層在四中全會上的焦點議題之一。該會議將討論下一個5年計畫，面臨如何在創新與過剩之間取得平衡的高風險抉擇。技術創新預料仍是北京藍圖的主軸，但這種產業政策可能反而加劇生產過剩與價格戰。決策者也同時考慮新的措施以刺激內需。

報導指出，「內捲」這個詞不會出現在經濟學教科書中。在人類學上，「內捲」原指一種「沒有進展的變化」（change without progress）。一般而言，它意指過度競爭，但如今已成為一系列經濟病灶的代名詞，尤其是通貨緊縮與產能過剩。

「內捲」最早在2020年於中國社群媒體上流行起來，當時主要被年輕人用來形容他們在教育與職場中面臨的無盡壓榨。德國「馬克斯普朗克社會人類學研究所」（Max Planck Institute for Social anthropology）所長項飆指出，「整個遊戲毫無意義、令人崩潰、筋疲力竭。他們想逃離，卻找不到出路，因為所有人都在做相同的事。」

此後，「內捲」也被延伸用來形容產業中供需失衡導致的激烈價格戰現象。在近幾年房地產市場低迷之際，中國擴大對製造業的依賴做為成長引擎，透過補貼與貸款扶持企業，尤其集中於政府偏好的高科技領域，例如電動車與太陽能板。與此同時，房市蕭條削弱消費者的信心，家庭傾向儲蓄、減少支出。

當商品太多而需求不足時，企業便會降價吸引消費者，出清庫存。以汽車業為例，中國有超過100家電動車製造商為求生存而廝殺。今年稍早一輪低價促銷後，部分比亞迪車款售價甚至低於8000美元（約24.5萬台幣）。根據中國汽車經銷商協會的調查，今年上半年僅3成經銷商有盈利，近4分之3曾以低於成本的價格賣車。

這種低價促銷短期內或許會讓消費者受惠，長期卻會讓企業被迫削減成本：壓低工資、凍結招聘、裁員、甚至壓縮整條供應鏈的利潤空間。

勞工壓力也急遽上升。中國受薪階級早已抱怨所謂「996」工作制（早上9點到晚上9點，1週6天）。如今，他們甚至自嘲已變成「007」（0點到0點，1週7天）。

報導指出，中國過去也曾經面對產能過剩，但經濟學家指出，這一輪的規模更廣、影響更深。上一次嚴重通縮約在10年前，過剩主要集中在國有企業與鋼鐵等大宗商品行業。北京當時透過「供給側改革」設立產量配額、推動合併、關閉「殭屍工廠」。

如今情況不同，各種行業的民營企業都受到波及，使中央政府難以透過行政手段全面調整。經濟成長放緩、房市低迷、青年失業率高，讓政策空間更受限。新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波說：「這是前所未有的局面。」

許多經濟學家認為，要從根本上解決「內捲」，必須重塑整個經濟結構，讓消費成為主導力量，而非繼續依賴投資與製造業。否則，「內捲」將是中國國家主席習近平追求「產業自主」與「科技領先」所付出的代價。

澳洲麥格理金融集團（Macquarie Group Ltd）首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）指出：「內捲既是中國模式的特徵，也是它的缺陷。」

