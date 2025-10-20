死亡前5年繼承債務 遺產稅申報一次看

北區國稅局表示，被繼承人死亡前5年內繼承的未償債務，若死亡時尚未清償，應列在不計入遺產總額金額內減除。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，被繼承人死亡前5年內繼承的未償債務，如果死亡時尚未清償，根據「遺贈稅法」規定，應列在不計入遺產總額金額內減除。

北區國稅局說明，被繼承人於死亡前5年內因繼承而承受的未償債務，如果死亡時尚未清償，可依「遺贈稅法」第17條第1項第9款規定，自遺產總額中扣除；但被繼承人死亡前5年內繼承的債務，若於前次繼承時已經核准自遺產總額中扣除，這次繼承時，不計入遺產總額的金額，應以扣除上述債務後的餘額計算。

請繼續往下閱讀...

舉例說明，甲君的配偶乙君在3年前死亡，留下一筆未償銀行貸款1000萬元及土地6000萬元，該債務經稽徵機關核准自乙君的遺產中扣除，如今甲君也死亡，繼承人發現甲君截至死亡日尚未清償乙君的銀行貸款還有800萬元，主張800萬元應自甲君的遺產總額中扣除，並申報甲君繼承乙君的土地6000萬元為不計入遺產總額。

國稅局查核，因甲君死亡前5年內繼承乙君的財產已納遺產稅，且該筆未償債務於前次繼承時已核准自乙君的遺產總額中扣除，因此，將此次死亡前5年內繼承的土地6000萬元減除甲君死亡前尚未清償債務800萬元後，核定不計入遺產總額金額為5200萬元。

北區國稅局提醒，繼承人辦理遺產稅申報時，應詳實檢視債務來源是否已於前次繼承申報扣除，並備妥相關資料，以利審查。若有相關問題，可撥打免費服務電話「0800-000321」洽詢。

