川普再提台灣 ! 稱「晶片正自台灣回流美生產」

川普再提台灣，稱「晶片正自台灣回流美國生產」。

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近日接受福斯新聞（Fox News）節目「週日早晨期貨」《Sunday Morning Futures》專訪時，再次提到台灣。他強調，為了讓製造業回流美國，他對不在美國本土生產的藥品與晶片課徵高額關稅，這項政策成功促使企業將生產線「從全世界、包括從台灣」遷回美國，並直言:「除非藥廠和晶片廠在美國生產，否則他們都得付出代價」。

對於川普想方設法想要推動半導體製造回流美國，而白宮正在敦促台灣將晶圓廠和供應商遷往美國、尤其是台積電，以對抗中國。對此，外媒日前指出，台積電每年恐都把超過全球資本支出（CapEx）的10%以上投在美國建廠與設備上，在過度集中在美建廠投資，恐削弱全球優勢。

外媒指出，目前美國生產的晶片僅佔全球供應量的不到10%，其中最先進晶片的比例更是微乎其微。台積電在2024年的資本支出約近300億美元（約新台幣9188億元），今年預計將達到約400億美元（約新台幣1.2兆元）。

若以此計算，華府計劃投入的1650億美元（約新台幣5.05兆元）美國晶片建廠預算，相當於要耗費台積電全球總資本支出整整年的總額，這還不包括台積電在其他市場的擴產、以及對下一代製程技術、產品與先進封裝的持續投資。

報導指出，就算美國要求台積電的投資分10年來完成，看起來好像比較「平均」，但實際上仍然非常沉重。因為台積電的成功關鍵，在於台灣、日本、德國等地全球化供應鏈布局，讓整體運作達到最高效率。

分析師認為，這對一間競爭優勢仰賴極度精密的全球供應鏈協作的企業而言，這樣恐讓資源分配過於偏重某一地區，降低靈活性與全球效率，甚至可能削弱台積電在成本與技術進度上的競爭優勢。

外媒指出，台積電是半導體產業的支柱，其績效對整體市場具有重要意義，在美國的擴張也標誌著「全球半導體格局的重大轉變」。作為繼英特爾之後第二家在美國推出2奈米製程節點的企業，台積電可望縮小其美國和台灣業務之間的技術差距。

報告指出，此舉符合日益增長的「美國製造」理念，並滿足了輝達（NVIDIA）、AMD和蘋果等美國主要客戶的需求。但外媒也直言，台積電是問題重重的皇冠明珠，面臨的嚴峻挑戰，包括與中國的地緣政治緊張局勢、技術工人短缺，以及日益激烈的行業競爭。

