川普邀台日韓企業領袖球敘 傳台積電因「這理由」婉拒

外媒指出，美國總統川普18日與南韓、日本及台灣的企業領袖舉行一場高爾夫球聚會。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓媒體報導，18日美國總統川普與南韓、日本和台灣的商界領袖舉行了一場高爾夫球聚會，南韓代表團成員包括三星集團會長李在鎔、SK集團會長崔泰源等，這場聚會被視為推動對美投資與關稅談判的重要行程。韓媒指出，台積電也受邀，但以「美中緊張關係帶來的負擔」為由婉拒出席。

據《韓聯社》、《朝鮮日報》報導，這場高爾夫球聚會在川普位於佛州的海湖莊園舉行，川普在嚴密安保的環境下，與會時間長達約7小時，韓方出席的商界人士還有現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨以及韓華集團副會長金東官。

據報導，這場會面是由軟銀創辦人孫正義安排，這場高爾夫球會不僅僅是一次友好交流，它實際上是一個「外交論壇」，將討論韓企在美投資以及兩國之間懸而未決的關稅和貿易問題。南韓政府也期待此次會晤成為推動正在進行的美中關稅談判突破的墊腳石。對韓企領袖來說，這將是一生難得的高爾夫球會。據悉，5位韓企老闆的高爾夫球技水平各不相同，他們在訪美前一直在努力練習。

據業內人士透露，高爾夫聚會的初衷是川普計劃舉辦一場高爾夫活動，紀念南非傳奇高爾夫球手Gary Player的90歲生日。而孫正義實際上充當了活動的組織者，邀請了與他關係密切的南韓、日本和台灣的商界人士。據透露，比賽分為12組進行（每組4人），每組將由1名美國政府官員、1名美國高爾夫球手和2名外國企業高管組成，這將是南韓商界領袖在長達4至5小時的比賽中，與美國政府官員密切溝通的絕佳機會。

報導指出，全球領先的晶圓代工企業台積電也受邀參賽，但台積電以「美中緊張關係帶來的負擔」為由婉拒出席。除南韓商界人士和孫正義外，沒有其他在國際上享有盛譽的人物。一位業內人士表示「他們之所以參賽，是希望與包括川普在內的美國政商高層人士進行互動，並自然而然討論符合國家利益的關稅談判。」

