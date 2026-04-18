伊朗再度關閉荷姆茲！十幾艘商船正處航行中 川普樂觀態度被打臉

伊朗在短暫允許船隻通行荷姆茲海峽數小時後，再次關閉了這條重要的水道。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗在短暫允許船隻通行荷姆茲海峽數小時後，再次關閉了這條重要的水道。此前數小時該海峽剛剛重新開放，當時有十幾艘商船通過這條重要的水道。伊朗的舉動，是在抗議川普對伊朗的持續封鎖。

根據伊朗國家媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊週六（11日）下午宣布，海峽的控制權已恢復「先前狀態」，並將該通道重新置於其所謂的軍隊嚴格管理和控制之下。

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美伊雙方在海峽上的反覆拉鋸，使美國總統川普前一天對和平協議「非常接近達成」的樂觀態度，受到了質疑。

伊朗週五似乎重新開放荷姆茲海峽，此舉導致油價下跌9%，收在每桶90.38美元。然而，這種短暫的緩解並未持續太久。週六，伊朗再次關閉荷姆茲海峽後，油價再次飆升，並持續遠高於危機爆發前的每桶70美元水準。

伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明明確表示，只要華府繼續封鎖伊朗港口，海峽關閉措施就會繼續有效。該部隊指責美國「海盜行徑」，並將美國的海上封鎖定性為海上搶劫。

伊朗先前曾警告，如果美國繼續封鎖港口，伊朗將關閉海峽。週六，伊朗在短暫的重新開放並未改變美國政策後，兌現了這一威脅。

伊朗中央軍事指揮部宣布，將嚴格管控海峽通行，推翻此前與華府談判時解除對該戰略水道封鎖的決定。聲明稱，在美國恢復所有訪問伊朗的船隻的航行自由之前，「荷姆茲海峽的局勢將繼續受到嚴格控制」。

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