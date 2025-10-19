輝達、台積電聯手首片美製AI晶圓亮相 外媒爆1細節仍依賴台灣

輝達發表首款在美國製造的 Blackwell 晶片，由台積電亞利桑那廠生產。（圖取自輝達官網）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達17日表首款在美國製造的 Blackwell 晶片，該晶片由台積電亞利桑那廠生產，輝達執行長黃仁勳也造訪亞利桑那廠，慶祝首片在美國本土生產Blackwell晶片誕生。外媒認為，此事對兩家公司都具有戰略、象徵和政治意義，並點出這其中存在著一個重大問題，那就是這款晶片仍需運回台積電在台灣工廠封裝。

科技媒體《Tom's Hardware》報導，黃仁勳17日當天造訪位於鳳凰城的台積電廠，宣布這項成果。他說，這是一個具有多重意義的歷史性時刻，這是近代美國歷史上首次，也是最重要的一款晶片在美國本土生產，而且是由全球最先進的晶圓代工廠-台積電在美製造。

黃仁勳認為這是歷史性的時刻，有助實現美國總統川普將製造業帶回美國、創造就業機會的願景。

報導稱，從戰略上講，這符合美國政府產業政策的關鍵目標，將更先進的半導體製造技術引入美國本土。因此，輝達現在可以聲稱其最重要的產品之一在美國生產，從而避免對台灣製造產品徵收關稅。台積電也同樣如此，因為它將生產業務擴展到全球，從而降低了中國可能造成業務中斷的風險。台積電最終將在亞利桑那州建造Fab 21工廠，生產採用N3、N2、A16和A14製程技術的晶片。

報導指出，數十年來，輝達的晶片一直在台灣獨家生產，NV40晶片也曾在IBM位於紐約的微電子工廠短暫生產。對於作為一家美國公司的輝達來說，在美國生產其關鍵的AI GPU具有象徵意義。

報導提及，雖然輝達的 Blackwell 晶片目前在美國生產，但要用它們製造真正的輝達 B300，必須將它們運回台灣，然後在台積電的工廠使用 CoWoS-L 先進封裝技術與 HBM3E 進行整合。這不僅使這些晶片比在台灣生產的晶片更昂貴，而且在很大程度上，降低了戰略和政治優勢，只留下象徵性的部分。

不過，報導認為，這種對台灣先進封裝的依賴不會持續太久。台積電和 Amkor 都在美國建造先進封裝廠，當這些產線投入使用時，預計在本世紀末，這種依賴性將顯著降低。此外，美光和 SK 海力士正在美國建立 DRAM 生產（僅限美光）和 HBM 封裝廠，這標誌著戰略重要零件生產本土化又邁出重要一步。

