自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達、台積電聯手首片美製AI晶圓亮相 外媒爆1細節仍依賴台灣

2025/10/19 15:42

輝達發表首款在美國製造的 Blackwell 晶片，由台積電亞利桑那廠生產。（圖取自輝達官網）輝達發表首款在美國製造的 Blackwell 晶片，由台積電亞利桑那廠生產。（圖取自輝達官網）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達17日表首款在美國製造的 Blackwell 晶片，該晶片由台積電亞利桑那廠生產，輝達執行長黃仁勳也造訪亞利桑那廠，慶祝首片在美國本土生產Blackwell晶片誕生。外媒認為，此事對兩家公司都具有戰略、象徵和政治意義，並點出這其中存在著一個重大問題，那就是這款晶片仍需運回台積電在台灣工廠封裝。

科技媒體《Tom's Hardware》報導，黃仁勳17日當天造訪位於鳳凰城的台積電廠，宣布這項成果。他說，這是一個具有多重意義的歷史性時刻，這是近代美國歷史上首次，也是最重要的一款晶片在美國本土生產，而且是由全球最先進的晶圓代工廠-台積電在美製造。

黃仁勳認為這是歷史性的時刻，有助實現美國總統川普將製造業帶回美國、創造就業機會的願景。

報導稱，從戰略上講，這符合美國政府產業政策的關鍵目標，將更先進的半導體製造技術引入美國本土。因此，輝達現在可以聲稱其最重要的產品之一在美國生產，從而避免對台灣製造產品徵收關稅。台積電也同樣如此，因為它將生產業務擴展到全球，從而降低了中國可能造成業務中斷的風險。台積電最終將在亞利桑那州建造Fab 21工廠，生產採用N3、N2、A16和A14製程技術的晶片。

報導指出，數十年來，輝達的晶片一直在台灣獨家生產，NV40晶片也曾在IBM位於紐約的微電子工廠短暫生產。對於作為一家美國公司的輝達來說，在美國生產其關鍵的AI GPU具有象徵意義。

報導提及，雖然輝達的 Blackwell 晶片目前在美國生產，但要用它們製造真正的輝達 B300，必須將它們運回台灣，然後在台積電的工廠使用 CoWoS-L 先進封裝技術與 HBM3E 進行整合。這不僅使這些晶片比在台灣生產的晶片更昂貴，而且在很大程度上，降低了戰略和政治優勢，只留下象徵性的部分。

不過，報導認為，這種對台灣先進封裝的依賴不會持續太久。台積電和 Amkor 都在美國建造先進封裝廠，當這些產線投入使用時，預計在本世紀末，這種依賴性將顯著降低。此外，美光和 SK 海力士正在美國建立 DRAM 生產（僅限美光）和 HBM 封裝廠，這標誌著戰略重要零件生產本土化又邁出重要一步。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財