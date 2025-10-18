日簽證費時隔48年將大調漲 台灣免簽須付這「費用」時間曝

日本政府計劃將簽證申請費提高到與美國和歐洲國家相當的水平，以抵消遊客數量創紀錄帶來的行政成本上升。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本政府計劃將簽證申請費提高到與美國和歐洲國家相當的水平，以抵消遊客數量創紀錄帶來的行政成本上升。新的收費標準將考慮七國集團和經濟合作暨發展組織（OECD）成員國的收費標準。具體漲幅將在稍後確定。

根據《日本經濟新聞》、《朝日新聞》報導，日本單次入境簽證費用約為3000日圓（台幣610元），多次入境簽證費用約為6000日圓（台幣1220元）。

請繼續往下閱讀...

相較美國2萬8000日圓（約新台幣6160元）、英國2萬6000日圓（約新台幣5720元）、加拿大1萬1000日圓（約新台幣2420元）及歐洲申根區約1萬5000日圓（約新台幣3300元），日本簽證偏低許多。

日本政府預計最快於2026年度大幅調漲簽證申請費用，根據1978年的紀錄，日本自那時起就沒有提高過簽證費。然而，創紀錄的國際遊客數量使得簽發簽證的工作人員數量必須增加，從而導致更高的管理成本。

這是日本時隔48年首度調漲簽證費用。當局也同步考慮調高國際觀光旅客稅，同時於2028年啟用「電子渡航認證制度（JESTA）」。

除了簽證費用外，日本政府也同步考慮調高2019年創設的國際觀光旅客稅，又稱出國稅，現行每人1000日圓（約新台幣220元）的出國稅可能提升至美國標準的3300日圓（約新台幣726元）水準。出國稅不只外國人，日本公民也是徵稅對象。因此為避免日本國民負擔加重，當局研議同步降低護照申請及更新費用作為配套措施。

另外，日本也預定在2028年啟用的「電子渡航認證制度（JESTA）」，等同於電子旅行授權，藉此向免簽旅客收取手續費，而價格將會參考美國ESTA約40美元（約新台幣1216元）的收費標準。這項針對免簽入境外國人的事前審查機制，則會成為日本政府增加收入的新管道。

日本對美國、韓國、澳洲、台灣等74個國家在一定條件下給予短期免簽待遇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法