對升職沒興趣為「自由」付慘痛代價 50歲男看到「退休金懸崖」驚呼：就這些嗎？懊悔了

〔財經頻道／綜合報導〕隨著生活和工作方式多樣化，很多人會想：「我對升職不感興趣」或「我想按照自己的步調生活」。選擇自由的生活固然誘人，但從長遠來看，也需面對「退休金」多寡的現實考量。日本一位50歲的男子拒絕升職，繼續在公司工作，同時保持「自由」。當他收到退休金簡報時，才發現他所謂的「理想工作方式」背後隱藏著令人震驚的現實。日媒報導，這就是不得不面對的「退休金懸崖」束縛壓力。

印刷公司職員小林誠（化名，50歲）自入職以來，他從未調動過工作，一直安安靜靜地從事銷售工作。即使他的同事成為部門經理，他也樂意繼續做一名普通員工。他認為，自己的時間比頭銜更重要。

小林與老闆關係良好，深受客戶信任。但他很少加班，整天享受露營和騎摩托車的樂趣。

有一天，小林收到一份定期的退休金通訊。他隨意地翻開，一個東西吸引了他的注意。「退休後預期收入：每月11萬6000日圓。（台幣2.4萬元）」，他驚呼道：「啊，就這些嗎？」

他查了一下，同儕的平均退休金大約是每月14萬到15萬日圓（台幣3萬元）。 他說：「我以為在大公司工作，應該很安心，但實際上比同齡人少了3萬到4萬日圓（台幣8千元）」。沒想到「職稱的差別竟然這麼大。」

原則上，員工的退休金是根據工作年資內的平均薪資（標準月薪）計算的。也就是說，職位越高、薪水越高，將來的退休金金額就越高。

小林自升任科長後，一直沒有升職，因此10多年來，他的年收入基本上維持在480萬日圓左右。（台幣97萬元）。

他說：「我的稅後收入大概是35萬日圓。我可以把這筆錢花在自己的愛好上，生活也還好。但想到養老金就是我的『終身工資』，我就有點害怕了。」

根據日本金融廳估算，對於65歲以上的已婚夫婦來說，光是退休金一項每月就可能出現約5萬日圓的赤字，20至30年內可能出現2000萬日圓以上的缺口。

小林目前單身，但房貸還有10年才還清。如果一直還到退休，他的生活開支將會更加緊張。 小林表示，「就算我繼續留在公司，退休年齡也是60歲。之後如果重新入職，工資也會減少30%。就算我工作到70歲，我的淨收入也只有20萬日圓左右。追求自由的過程中，我意識到，將來束縛我的將是金錢。」

