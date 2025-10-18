輝達首片美國製造Blackwell誕生！黃仁勳現身台積電AZ廠慶祝

輝達（Nvidia）週五（17日）發表首款在美國製造的 Blackwell 晶片，該晶片由台積電（TSMC）設於亞利桑那州鳳凰城的半導體製造工廠生產。（圖擷取自輝達官網）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）週五（17日）發表首款在美國製造的 Blackwell 晶片，該晶片由台積電（TSMC）設於亞利桑那州鳳凰城的半導體製造工廠生產，顯示出隨著人工智慧（AI）晶片需求急速攀升，半導體產業正全力擴大供應能力。輝達執行長黃仁勳也親臨台積電AZ廠（TSMC Arizona）慶祝，這標誌著Blackwell正式進入量產。

《路透》報導，隨著各家公司爭相開發AI技術，整個AI產業對運算能力的需求呈現爆炸式成長，促使企業加速行動以滿足這股龐大需求。

請繼續往下閱讀...

輝達指出，此舉「強化了美國的供應鏈，並將AI技術堆疊在地化，讓數據得以轉化為智慧，確保美國在AI時代持續領先全球。」這與美國總統川普（Donald Trump）促進美國科技與製造業領先地位的政策相呼應。

輝達指出，台積電AZ廠將生產多項先進製程技術，包括2奈米、3奈米與4奈米晶片，以及A16晶片，這些技術對AI、電信及高效能運算（HPC）等應用都至關重要。

另據《鳳凰城商業日報》（Phoenix Business Journal）報導，黃仁勳指出，這款Blackwell GPU已正式進入量產階段，該晶片對人工智慧與超級電腦的開發至關重要。他同時指出，輝達將在美國投入高達5000億美元，用以建設半導體與AI運算的基礎設施。

當被問到台積電AZ廠將生產多少晶片時，黃仁勳笑著回答：「我們下了數百萬片的訂單。」黃仁勳說：「所有必要的供應鏈都將在美國本土建立。這將是美國歷史上第一次，全球最重要的晶片，會在台積電AZ廠製造。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法