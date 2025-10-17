美國「1行業」命脈也被中國掌握？專家曝：美方無力反擊是「這原因」

美國藥品供應高度依賴中國。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國已成為全球最大的藥品原料生產國之一，近日美國民主黨和共和黨都對美國依賴中國藥品的現象敲了警鐘。據《紐約時報》報導，這種依賴根深蒂固，甚至從藥物製造的最初階段就已開始，現今約近700種美國藥品，至少使用一種完全來自中國的化學品。

據報導，美國藥企在美國當地並不生產原料，只負責暢銷藥的後期生產。對此，上海顧問公司 Tidalwave Solutions 合夥人約翰遜表示，中方已打出了稀土管制的重拳，但尚未在醫藥、生技或化學領域採取類似措施，一旦中國再對這些領域出手，美國經濟可能會陷入癱瘓，而我們對此壓根無能為力。

據報導，原料藥（API）是用於生產各類藥品的有效成分，中國大量生產被稱為關鍵起始材料（KSM）的關鍵化合物，這些化合物又是生產原料藥所必需的。

根據非營利組織美國藥典委員會（USP）最新報告指出，透過追蹤藥品供應鏈來源，發現美國藥品製造所需的化學關鍵起始物質（KSM）高度集中於少數國家供應，整體高達58%的KSM依賴單一來源，其中中國佔41%、印度佔16%。

在分析的原料藥中，共有679種（約37%）至少一項KSM來自中國，包括多種廣泛使用的抗生素、心臟病、癲癇、癌症與愛滋病用藥。而最常見的抗過敏藥苯海拉明也在其中。

美國藥典的分析顯示，即使那些看似產地分佈廣泛的藥品仍是依賴中國，例如阿莫西林（Amoxicillin）的最終製藥階段雖分佈於印度、約旦與加拿大，但其2種核心原料「僅在中國生產」。

此外，有 17% 的原料藥所需的 KSM，完全依賴單一國家供應。具體來說，12%（211 種）完全依賴中國，5%（93 種）完全依賴印度，少於 1%（10 種）完全依賴其他國家（印尼、歐盟等）。

《紐約時報》指出，藥品生產是一個多環節過程，不同國家的工廠通常負責不同的生產階段。製藥過程始於原料的生產。一家通常位於印度的工廠將進口這些原料，用其生產活性成分，然後活性成分被用於配製藥品。

但美國幾乎沒有生產這些化學品的工廠，因為其生產過程污染環境，而且美國的勞動力和其他成本導致生產無利可圖，中國卻能以低成本生產這些原材料。

報導指出，今年以來，出於對於川普關稅的擔憂，美國幾乎所有主要的品牌製藥商都宣布將耗資數十億美元在美國新建或擴建工廠的計畫，只不過這些藥企不生產原料，它們只負責暢銷藥的後期生產。

對此，研究藥品供應鏈的專家稱，沒有讓原料生產回流美國的經濟誘因。隨著美國總統川普再次對中國發出關稅威脅，一旦真的落實，這可能意味著，至少部分製藥企業需為從中國進口的原料支付巨額關稅。

