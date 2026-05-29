黃仁勳MGX背板「報明牌」了！新增臻鼎、可成

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前排右5）今日邀請多家MGX AI工廠生態系夥伴一起慶祝。（記者田裕華攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳集結台灣AI供應鏈打造出輝達MGX AI工廠生態系（NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem），今日邀請多家MGX AI工廠生態系夥伴一起慶祝，現場背板列出眾家合作廠商，其中PCB龍頭臻鼎-KY（4958）及機殼廠可成（2474）首次入列。

黃仁勳表示，為了迎接新一代伺服器平台Vera Rubin 量產，輝達在台灣製造AI超級電腦的產能將翻倍，MGX生態系夥伴數量達到150家公司，每一套MGX超級電腦系統包括130萬個零組件，重達兩噸，是世界有史以來最重，也是最貴的電腦。

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輝達今日曝光MGX台灣供應鏈包括台積電（2330）、台達電（2308）、台光電（2383）、欣興（3037）、光寶（2301）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、可成、勤誠（8210）、振發（5426）、臻鼎、台郡（6269）、可成、富世達（6805）、鴻海（2317）、健策（3653）、川湖（2059）、良維（6290）、嘉澤（3533）、南俊（6584）、泰碩（3338）等多家業者。

輝達（NVIDIA）MGX AI工廠生態系（NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem）背板列出眾家合作廠商。（記者卓怡君攝）

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