獨家》證交所將推出上市公司市值增加計畫2.0 最快年底揭露

台灣週今日舉行亞洲資本市場高峰論壇，台灣證交所董事長林修銘（圖右四）表示，最快年底前將推出上市公司市值增加計畫2.0。圖右三為東證所社長岩永守幸。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣週今日舉行「亞洲資本市場高峰論壇」，台灣證交所董事長林修銘在論壇後受訪指出，證交所將推出上市公司市值增加計畫（Power Up）2.0，目前還在跟主管機關溝通中，希望最快年底前可以對外公告。

林修銘表示，東京證交所之前提出擴大市值計畫相當成功，後來台灣證交所也師法，去年也推出相關計畫，讓上市公司在公開資訊觀測站自願揭露提升市值的方法與規劃，但成效似乎不彰，因此在拜訪機構投資人及上市公司後，決定修改原本1.0的內容，相關計畫正在跟主管機關溝通中，會適時推出2.0版本。

請繼續往下閱讀...

林修銘指出，日本推出提出擴大市值計畫能夠成功，主要是他們上市公司的PER（本益比）當時確實比較低，但台股的本益比較高，兩個市場有所不同，所以用東京證交所的方法套在台灣證交所其實不太適合。

這次2.0計畫，預計會鎖定一些中型市值公司，因為一些高市值公司曝光度已經很高，但像一些市值5、600億元的中型公司，外資會注意到的標的，可能就需要證交所來協助，這些中型公司不只科技業，還包括很多傳統產業，希望2.0計畫可以讓許多公司雨露均霑。

東京證交所社長岩永守幸分享，東證所當時推出的計畫，就是要強調掛牌的上市公司品質，希望經營者對公司的股價、市值能更關注，讓9成以上的上市公司提出市值改善計畫，要求公司上市後須健全經營，後來也獲得成效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法