財經 > 國際財經

美財長：川普預計月底訪日並赴南韓出席APEC峰會

2025/10/16 12:16

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，美國總統川普（Donald Trump）預計月底訪日並赴南韓出席APEC峰會。（路透）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，美國總統川普（Donald Trump）預計月底訪日並赴南韓出席APEC峰會。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三（15日）透露，美國總統川普（Donald Trump）預定於本月底啟程訪問亞洲，首站將前往日本，隨後轉赴南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖高峰會。

綜合媒體報導，貝森特在華盛頓出席美國財經媒體CNBC主辦的活動時表示：「我們即將展開亞洲訪問行程。川普總統將先造訪日本，之後前往南韓參加APEC高峰會，屆時各國領袖將齊聚一堂」。

儘管貝森特並未具體說明出訪日期，但他明確指出，日本之行將先於南韓行程進行。2025 年 APEC 領袖峰會預計於 10 月 31 日至 11 月 1 日在南韓慶州舉行。

此外，川普也預計於本月底前往馬來西亞首都吉隆坡，出席東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議。外界預料，他同時將參加泰國與柬埔寨近期邊境衝突後的和平協議簽署儀式，以展現美國對東南亞區域穩定與和平的重視。

