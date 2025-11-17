獨家》台積前採購副總李文如跳槽輝達 傳新職是這個

台積前採購副總李文如（右）將跳槽輝達。（資料照，台積電慈善基金會提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕今年7月中旬辭任台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向受業界關注，她果真將跳槽到輝達（NVIDIA）任職，但有別於先前採購職，傳出她預計明天走馬上任輝達企業級用戶相關的WWFO部門副總裁暨掌管台灣銷售業務。

李文如於2022年加入台積電擔任資材管理資深處長，並於去年8月升任副總經理，也是台積電最年輕的副總，為人精明幹練、酒量超好，半導體供應鏈廠商暱稱她「V姊」。

請繼續往下閱讀...

李文如曾是台積電基層工程師，先前也陸續擔任Google、蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）的採購主管，資歷耀眼，在台積電短短2年就升任資材管理組織副總經理，掌管「上兆元」年採購業務，但傳出她作風相當美式，升上副總不到1年就請辭。

在她離職隔天，台積電公告收回1名員工33張限制員工權利新股，以當時1155元計算，市值超過3千8百萬元，業界推測這「員工」應是李文如。

李文如辭職時，正當輝達台灣區總經理邱麗孟退休，業界傳出她可能到輝達接任台灣區總經理，但經過近4個月的沉澱，她的動向持續受業界關注。今日傳出她果真將跳槽到輝達（NVIDIA）任職，但有別於先前採購職，她預計本周內上任輝達WWFO副總裁暨掌管台灣銷售業務。

輝達是台積電AI晶片大客戶，非競爭對手，業界研判李文如即使跟台積電有簽競業禁止約定，應該不受條款限制，且日前黃仁勳專程來台參加台積電運動會，應會先告知台積電董事長暨總裁魏哲家延攬李文如的消息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法