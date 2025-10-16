貝佐斯持續拋售亞馬遜股票 持股比例降至9％

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）近年來持續出售公司持股，如今其在亞馬遜的持股比例已降至9%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）近年來持續出售公司持股，如今其在亞馬遜的持股比例已降至9%，創下公司成立以來新低。

綜合媒體報導，1997年亞馬遜首次上市時，貝佐斯持有亞馬遜43%以上的股份；到2021年7月，貝佐斯卸任亞馬遜執行長職務時，其持有的亞馬遜的持股比例已降至14.1%。

請繼續往下閱讀...

卸任後，貝佐斯仍持續拋售亞馬遜的股票。根據監管文件記錄，貝佐斯在過去1年減持超過1億股亞馬遜股票。

最新報導，貝佐斯在週二（14日）提交的證券文件中披露，他持有的亞馬遜股份比例已降9%。儘管持股比例下降，貝佐斯仍然是亞馬遜最大的個人股東，也是世界上最富有的人之一。

根據彭博億萬富翁指數顯示，截至10月16日，貝佐斯的淨資產約為2390億美元，在富豪榜上名列第4，財富僅次於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）以及Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法