散裝船需求暴增 ! 日廠造船訂單量翻倍 積壓訂單創高水準

因散裝船暴增，日廠造船訂單量翻倍，積壓訂單高水準。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕近來散裝船訂單暴增，帶動9月份日廠造船訂單量飆增約1倍，為6個月來首見增長。根據日本船舶出口商協會（JSEA）15日公佈統計數據，散裝船訂單暴增，帶動2025年9月日本造船廠所接獲的造船訂單量，較去年同月飆增103.5%、至68萬7470總噸（GT），為6個月來首度呈現增長，但單月訂單量是連續3個月低於100萬總噸。

數據顯示，日本造船廠9月接獲船隻訂單為19艘，較去年同期7艘大增，今年1-9月所接獲的船隻訂單為132艘，去年同期為210艘）、羈押訂單則約609艘。

目前散裝船積壓訂單量有縮小，但仍維持在高水準、相當於約3.5年份的建造量。

日媒先前指出，日本散裝船訂單暴增背後確有「市場需求」的因素，主要是能源與基礎建設需求拉動所致，此類綠能與基建工程正成為日本未來散裝運輸需求的重要來源。

日本正大力發展海上風電、太陽能與氫能設施，需要運輸大型風機零件、基座、金屬構件等設備，這類專案物流多依賴重載船舶（heavy-lift / project cargo）或大型散裝運輸。

據報導，日本造船廠有今治造船（Imabari Shipbuilding）、日本聯合造船（Japan Marine United、JMU）、川崎重工業和三菱重工業等。

為對抗中國、南韓廠商，日本造船業龍頭今治造船日前宣布，將提高對日本第2大造船廠JMU的出資比重、提高至60%，央JMU收編為旗下子公司。

多家日媒報導，日本國土交通大臣中野洋昌在上月19日表示，計畫在2035年將日本國內造船業的年建造量提高至約1800萬總噸、將達現行的約2倍水準，目標是將日本造船量全球市佔率提高至2成左右。

