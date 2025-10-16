籲盟友團結！日財相：G7應共同應對中國稀土管制

日本財相表示，面對中國稀土出口管制問題，G7應團結起來共同應對。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本財務大臣加藤勝信（Katsunobu Kato）週三（15日）對中國新實施的稀土出口管制表示嚴重關切，並強調G7團結一致應對中國行動的重要性。

《彭博》報導，加藤週三在華府對記者表示，日本對中國的這些措施「深感擔憂」，呼籲G7團結起來，共同應對。加藤是在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）年會期間舉行的G7會議後發表了上述發言。主要經濟體的財政領袖在會中討論了要如何一同應對中國新的稀土出口管制，以及當前的美中緊張局勢。

中國上週公佈的新規，要求海外企業在出口含有中國稀土的商品前，必須獲得中國政府的批准。作為回應，美國總統川普（Donald Trump）威脅將對中國加徵100％的關稅。

加藤並未對G7討論中任何針對中國的具體反制措施發表評論，加藤補充，如果相關行動引發報復的循環，那可能會對全球經濟和市場產生不利影響。

加拿大貿易部長西杜（Maninder Sidhu）表示，G7正在合作，確保供應鏈不會被用作針對他們的武器；英國政府發言人稱，G7已同意採取行動，保護共同的國家和經濟安全利益。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則提到，美方將尋求G7以外更廣泛的支持，隨著各國財長將在本週訪問美國，華府預計將和歐洲盟友、澳洲、加拿大、印度和其他亞洲民主國家進行對話，對此做出全面的集體回應，因為中國官僚管不到世界其他地區的供應鏈或製造流程。

