曾35次登上《時代》雜誌封面 川普怨這次「史上最糟糕」、無「髮」接受

2025/10/15 20:04

川普聲稱時代雜誌這張照片讓他的頭髮「消失了」，並呈現出一個「漂浮的王冠」，看起來「非常小」。（取自網路）川普聲稱時代雜誌這張照片讓他的頭髮「消失了」，並呈現出一個「漂浮的王冠」，看起來「非常小」。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普公開譴責自己最新登上《時代》雜誌封面的照片，稱其「非常怪異」且是「史上最糟糕」。儘管他承認封面上的配文是正面的，但他依然尖銳地批評了這張照片。

即將出版的十一月刊封面以低角度展現了川普的臉部，雜誌英文（TIME）標誌性的「M」字母彷彿懸在他的頭上。川普在其「真相社交」（Truth Social）平台上的一篇貼文中，純粹出於美學方面的考慮；他聲稱這張照片讓他的頭髮「消失了」（disappeared my hair），並呈現出一個「漂浮的王冠」，看起來「非常小」。雖然有些人認為這種藝術選擇具有像徵意義，但總統本人卻認為它非常不雅。

川普與《時代》雜誌的關係源遠流長，錯綜複雜。他曾35次登上《時代》雜誌封面，是該雜誌史上報導最多的政治人物之一。

這些封面往往反映了當下的政治氛圍，既有讚揚性的描繪，也有深刻的批判性描述。儘管這些報導內容廣泛且決定了他的職業生涯，但川普還是多次表達了他對自身形象的不滿。這次的封面也證明了這一點。

這期備受爭議的封面刊登了一篇專題報導，探討川普在中東外交中的核心作用，特別是他為促成以色列與哈馬斯達成停火協議所做的努力。該協議最終促成了雙方人質和被拘留者的釋放。

