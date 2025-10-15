中國9月CPI、PPI雙雙下滑 通縮格局恐延續至明年

中國的PPI已連跌3年。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國的通縮壓力揮之不去，9月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）雙雙下滑，顯示內需疲軟與貿易緊張對消費者與企業信心造成衝擊。

路透報導，儘管中國9月的出口成長反彈，但北京與華府新一輪的貿易措施及威脅，再次引發對中國就業市場與通縮加劇的疑慮。中國決策者迄今尚未推出大規模刺激措施，因擔心股市泡沫恐導致2015年的股市崩盤重演。

中國國家統計局15日公佈，9月CPI年減0.3％，減幅雖較8月的下滑0.4％縮減，但仍高於經濟學家預期的年減0.2％。PPI年減2.3％，從8月的下滑2.9％，減幅縮小，並符合經濟學家預期。

中國生產者物價幾已連跌3年，重創製造業的獲利，這些企業因美國貿易政策而飽受生產干擾之苦。而在美國的關稅措施對中國出口造成壓力之際，疲軟的消費者需求則加劇對中國經濟的衝擊。

凱投宏觀中國經濟學家黃梓純說，「我們預料今年與明年中國的CPI與PPI仍維持通縮格局，決策者現在對通縮問題較嚴肅看待，但我們懷疑他們提出的供給端解決方案，在欠缺大規模需求端的支撐下能否奏效」。

中國政府今年加強打擊各產業的慘烈價格戰，包括採取行動，控制工業產能，甚至警告將關閉產量超過規定的工廠。

經濟學人智庫（EIU）經濟學家徐天辰說，鑑於需求相對疲軟，相關措施不太可能立即拉抬CPI。而CPI的穩定性仍然脆弱，尤其因房市尚未復甦，勞動市場依然疲軟的情況下。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋琳也表示，第三季成長動能放緩，加上又一個月陷入通縮，顯示貨幣寬鬆政策仍有可能，「因此11月仍是觀察潛在寬鬆的有趣窗口」，如果與美國的貿易談判進展不順利，中國人民銀行將有更多彈藥來支持市場。

