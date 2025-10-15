賴總統打造「台灣之盾」主計長：不會排擠其他預算

總統賴清德於國慶演說中指出，國防預算將於2030年前達到GDP的5%，加速打造「台灣之盾」。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕總統賴清德於國慶演說中指出，國防預算將於2030年前達到GDP的5%，加速打造「台灣之盾」。國民黨立委林德福今在立法院財政委員會質詢，國防預算要達到GDP的5%，會不會排擠其他預算？行政院主計長回應，應該不會，因為是逐年達到，盡量安排資源分配，國防經費成長是一定的趨勢， 盡量利用有限資源讓國防經費逐漸成長。

陳淑姿說明，資源分配按優先順序排列 ，例如治水列為最優先，災害防治也是，民生經濟為優先，國防也非常重要。至於「台灣之盾」之外，是否也要有「台灣之矛」？陳淑姿回應，因應地緣政治變動，贊成加強防禦力量，接下來就看資源如何分配、預算如何編列。

請繼續往下閱讀...

對於「台灣之盾」預算編列進度，陳淑姿表示，要先由國防部提相關條例，經過審查後，才會開始籌編。國民黨立委賴士葆質疑，「台灣之盾」預算高達1兆元，目前中央政府債務餘額5.8兆元，加1兆就是6.8兆元；陳淑姿說明，緃使1兆元，也不是1年就1兆元，而是分7到10年，每年約1000億元左右，和現在相關負擔差不多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法