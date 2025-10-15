長榮月營收破百億 立委轟「罰不怕」 勞長坦言罰鍰太低

立委王育敏羅列長榮航空過去幾年的違規紀錄。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕長榮航空空服員抱病出勤返台後過世，引發外界對該公司苛刻請假規則的關注，多名立委今日砲轟，長榮是勞動檢查榜上的違規大戶，不但違反勞基法、工會法，也屢次違反性別平等工作法，但對照一年上百億元的營業額，每次的罰款只有2萬元「根本不痛不癢」，勞動部長洪申翰坦言，罰鍰的確太低，後續會加強勞檢，並與地方政府討論裁罰基準。

立法院社福及衛環委員會，今日邀請勞動部進行「長榮空勤人員因病延誤就醫，應立即檢討航空業職場健康保障飛行安全」專案報告並備質詢，包括立委王育敏、林月琴、劉建國等人，都鎖定長榮洋洋灑灑的違規紀錄提出質詢。

王育敏羅列長榮航空過去幾年的違規紀錄，歸納長榮航空的違規可分為兩大類型，1是勞基法跟工會法，另外是性別平等工作法，質疑長榮的高違規頻率，包括數件因育兒減少工時遭不利處分，今年也有育嬰留職停薪遭到不利處分、請生理假遭到不利處分，連家庭照顧假也遭到不利處分，但每一案都只被罰2萬元，對照一個營業額每年高達上百億的企業，根本不痛不癢、完全不會發揮任何裁罰效果。

立委林月琴也質疑，長榮航空是違反勞基法的常客「為什麼罰不怕」？罰款變成營運成本，長榮員工也稱公司內規根本把勞動法規當塑膠，對於這種常常違反勞動法令的大企業，勞動部是否有具體改善方式？

立委劉建國分析，長榮航空今年違法勞動法規挨罰288萬元，其中工時相關就罰了270萬元，今年7月加班超時被罰了100萬，可見長榮長期存在超時加班的結構性問題，但罰款根本是九牛一毛。

對此，洪申翰坦言，以這些裁罰紀錄、長榮違法的頻率來看，有些裁罰金額確實太低，這是地方政府開罰的，後續會跟桃園市勞檢處討論，相關裁罰應該更慎重決定金額，勞動部會堅守執法立場，未來會加強專案勞檢，尤其是長榮航空，針對這類的違法慣犯，未來會考慮以資訊揭露等方式，讓企業遵守法律規定。

