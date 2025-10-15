童子賢：AI長線無虞 稀土管制是全球化退潮縮影

童子賢表示，AI浪潮勢不可擋，長期將滲透所有產業。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天出席論壇活動，會後接受媒體聯訪時表示，AI浪潮勢不可擋，長期將滲透所有產業，進而推動數位產品智慧化與生產力提升。他指出，AI的重要性和網路革命相當，但市場若出現供需失衡，短期可能會有小幅波動，但是「泡沫不是問題」，產業界過去已有網路泡沫的經驗，若出現回檔，反而是重新布局的契機。

童子賢重申，經濟本質就是供需關係，「我要100個麵包，你做了150個，就會出現頓挫」，以此觀點來看，就算AI發展過程中，短期出現超前投資或收穫上的預期落差，都屬於正常現象。長期而言，AI將成為新一代通用技術，隨著各國推進基礎建設與晶片投資，產業勢必經歷整頓再平衡的過程，最終仍將成為推動全球成長的關鍵力量。

談及近期中國啟動稀土出口管制，童子賢認為，這只是全球供應鏈對抗的縮影，回顧二戰以來，全球化帶來繁榮與效率，但近年各國以資源為籌碼互相限制，「有人管制稀土、有人管制糧食、有人管制石油」，導致全球合作裂解、經濟成長趨緩，從國際貨幣基金（IMF）報告來看，全球化的不順確實已使經濟成長預期下滑。

童子賢分析，稀土其實並不稀有，是因為這項產業高耗能、高污染的特性，使得許多國家不願開採，「提煉一公斤稀土，就要挖十噸泥土」，美國實際上是全球第二大稀土生產國，澳洲也名列前茅，這些國家都不是沒有技術、不能生產，而是背後的成本太高」。依照美中對抗的現況，倘若稀土被視為國安或政治問題，未來美澳可能重啟礦場，市場終將重新回到平衡。

童子賢強調，「這個世界是互相合作的世界」，各國應發揮所長、貢獻能力，而非陷入互相報復的管制循環，地緣政治的對抗只會拖垮經濟，唯有恢復合作，全球產業才能回到理性競爭與創新發展的軌道。

