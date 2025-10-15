南仁湖董事長鍾嘉村請辭 老將鄭宜芳接棒

三地集團旗下的南仁湖（5905）董事長鍾嘉村以個人事務繁忙，7日起辭任董事長職務，僅擔任董事職位，南仁湖今天董事長推舉上宇橙股份有限公司代表人鄭宜芳（右）接棒，出任南仁湖董事長。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕三地集團旗下的南仁湖（5905）董事長鍾嘉村以個人事務繁忙，7日起辭任董事長職務，僅擔任董事職位，南仁湖董事會今天推舉上宇橙股份有限公司代表人鄭宜芳接棒，出任南仁湖董事長。

鍾嘉村疑涉光電案場弊案，今年4月遭調查局搜索，當時南仁湖發布重訊指出，此為董事長鍾嘉村個人企業內部事務，與公司無涉，對公司未造成影響。

近日鍾嘉村遭橋頭地檢署依貪污罪嫌起訴，7日也閃辭南仁湖董事長，並由副董事長李宗熹代理行使職權，今天董事會通過推舉鄭宜芳出任南仁湖董事長。

南仁湖9月營收逾1億元，年增32.16%，連兩個月營收年增率達2~3成，累計1~9月營收達7.92億元，年增2.11%，轉為正成長。受到前董事長鍾嘉村辭職風波影響，近日股價也跌破票面價，今天收在9.91元。

