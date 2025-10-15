Q4旺季難翻轉？中鋼11月盤價全面平盤 鋼市短期盤整

中鋼11月盤價全面平盤。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）今（15）日開出11月盤價，7大鋼品全面平盤，主要因近期國內外鋼需復甦緩慢、終端庫存回補力道有限，下游產業競爭壓力未解，中鋼認為，短期間整體鋼市仍呈盤整態勢，因而開平盤。

中鋼指出，雖台灣出口表現持續強勁，推升經濟成長，但傳產及製造等產業動能分化，下半年民間投資與消費增幅均趨緩，顯示內需復甦力道不足。

在國際行情方面，鐵礦砂價格維持在每公噸約105美元、冶金煤約190美元，變動不大。美國熱軋鋼價自低點反彈逾40美元，回升至每公噸900美元，歐盟則計畫自明年起 調降鋼鐵進口免稅配額近半，並對超額進口課徵50%關稅，勢將重塑歐洲鋼鐵貿易格局。

中國方面，工信部發布《鋼鐵行業穩增長工作方案》，嚴禁新增產能，並要求落實產能與產量的精準調控，以穩定鋼市秩序。

根據世界鋼鐵協會（worldsteel） 最新預測，2025年全球鋼鐵需求估達17.5億噸與2024 年持平，2026年則可望小幅成長至17.72億噸。主要鋼廠如中國寶鋼11月平板類產品以「平高盤」開出，越南台塑河靜鋼廠 熱軋盤價也持平，反映國際鋼價整體平穩。

中鋼表示，短期鋼市仍以盤整為主，下游產業競爭壓力未解。為順應國際行情並兼顧客戶接單競爭力，11月月盤維持平盤，並持續推動多元接單及市場策略，以穩定產銷量能。

