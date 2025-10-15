焦點股》飛宏：提升AI業務參與 帶量大漲

除了AI伺服器、儲能與電動樁領域，飛宏也將目光看向機器人產業鏈。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠飛宏（2457）積極提升AI伺服器電源市場參與度，受惠於股價低於同業，獲得市場買盤進場佈局，帶動飛宏今日盤中股價帶量大漲，高點一度觸及漲停價27.6元，創下最近半年波段高點，截至上午10時12分暫報27.1元，漲幅7.97%，成交量1萬8987張。

飛宏指出，未來的科技發展將以雲端資訊網路、物聯網、無線通訊、AI、5G、HPC、儲能、EV充電、智能電網、智慧裝置、節能減碳等作為發展主軸，因此旗下電源供應器技術將深入整合高頻、高效率技術，目標達到「輕薄短小、高效能、高可靠度、智能控制與環保再生材料使用」。

請繼續往下閱讀...

除了AI伺服器、儲能與電動樁領域，飛宏也將目光看向機器人產業鏈，因應工業4.0 及智慧工廠，老年化社會居家照護、少子化勞動力缺乏、疫情下非接觸防護及服務等，使得各種工業型、服務型機器人需求上升，範圍涵蓋自主移動機器人（AMR）、自主移動車（AGV）、人形機器人與無人機，因此管理層看好鋰電池充電器是呈現正相關的成長趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法