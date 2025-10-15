「金」呆了！黃金史詩級暴漲的背後 外媒1文解析真相

近年黃金價格屢創新高。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近年黃金價格屢創新高，外媒報導，受到各國央行大舉買進帶動，這項歷史悠久的保值資產已連續3年上演強勁漲勢，不僅專業投資機構進場，連一般民眾也紛紛投入，掀起全球投資熱潮。

《金融時報》報導，除了印度、土耳其等傳統的黃金愛好者市場外，散戶們近幾年也紛紛湧入購買金條和金幣。今年以來，金價漲幅逾50%，週二（14日），黃金現貨價上漲0.9%，報每盎司4145.85美元，盤中曾升至4179.48美元，刷新紀錄；12月交割黃金期貨上漲0.7%，報每盎司4163.40美元。

幾週前，日本國內黃金零售價突破每克2萬日圓（約新台幣4053元），引發當地媒體大肆報導，使黃金的強勁牛市進入日本散戶投資者的視野，日本本土黃金熱潮正式拉開帷幕。

東京黃金經銷商Nihon Material開業僅1小時後，新買家就被拒之門外。40 歲的建築公司主管Kenji Onuki首次購買到1小塊金條，儘管還要等1個月才能到貨，但他還是感到很開心。

他說：「我認為擁有一些實體存在的東西、一些你可以真正拿在手裡的東西是很重要的。」

日本金銀市場協會理事長Bruce Ikemizu表示，投資者的行為發生了180度大轉變，「人們真切地感受到通貨膨脹和日圓疲軟的影響。他們意識到，不採取任何行動就會讓錢貶值。」

大宗商品貿易商Gunvor負責金條交易的Greg Frith說：很多人常問「什麼時候會跌？」，每次只要金價價格下跌就會出現一波又一波的買盤。

在2025年，黃金是川普治理的美國，以及1個不太穩定的世界的避風港；也是抵禦富裕國家未來債務危機的保護；更是債券市場動盪時，唯一剩下的避難所，可以躲避高價股票。

「全球主要的潛在驅動因素，是對某種形式的金融崩潰的內在恐懼。這種恐懼是對金融末日的恐懼，或者說，是對債務失控的恐懼。」代表礦業公司的世界黃金協會首席執行長David Tait表示。

他補充：「整個黃金價格上漲的主要根本原因是債務。」他承認，這種上漲有時「違反邏輯」。

皇家倫敦資產管理公司（Royal London Asset Management）多元資產主管格里瑟姆（Trevor Greetham）表示：「人們把黃金視為地緣政治對沖工具、財政對沖工具和川普對沖工具。」

不過David Tait也表示，如果美國預期債務水準下降，可能會抑制金價。 「目前有10項因素有利於金價持續上漲，唯一可能扭轉走勢的情況，就是川普若非常幸運地碰上『低通膨、高成長』的經濟環境。」

要判斷目前金價是否進入泡沫階段並不容易。與企業股票不同，黃金本身不會產生可用來與成本比較的獲利或現金流；也不像債券能提供固定收益，無法直接與其他資產的報酬率相比。

今年推動金價上漲的1個因素是降息預期不斷增強，這降低了持有政府債券的吸引力，儘管人們對通膨前景感到擔憂。在美國，儘管通膨率8月達到2.7%，高於聯準會2%的目標，且寬鬆的財政政策正在為經濟成長注入更多動力，但投資者預計，到明年年底前美國將有4次降息，每次25個基點。

投資人表示，黃金的特性使得人們很難確定退出時機，也很難衡量該資產類別的過度繁榮程度，且令投資人感到不安的是，一些判斷黃金價格過高或過低的傳統方法，不再像以前那麼可靠。

其中之1是黃金與「通膨調整後利率」（即實質利率）的關係。傳統觀點認為，當實質利率下降時，持有黃金相較於有收益的債券的機會成本降低，金價便會獲得支撐；但疫情之後，實質利率與金價卻同時上升，這種關係開始失效。

另1個是黃金與美元呈現反向關係。當美元走弱時，以美元計價的黃金在其他市場的購買成本相對降低。在黃金創下自1970年代以來最佳開局之際，美元卻即將迎來2017年以來最糟糕的1年，因為降息預期加劇以及對聯準會獨立性的擔憂拖累了美元。

世界黃金協會的數據顯示，過去10年，全球各國央行一直在穩步累積黃金，截至今年6月底，除聯準會外，全球各國央行持有黃金2萬9998噸，其中包括已報告和未報告的購買量。

報導指出，自2022年來，推動金價上漲的主要動力是各國央行創紀錄的購買量，這些央行希望實現儲備資產多元化，擺脫對美元的依賴。

除此之外，最近1波機構和散戶的買盤，也令市場措手不及。第3季度，創紀錄的260億美元湧入黃金支持的交易所交易基金（ETF），而長期以來對這種無收益資產持懷疑態度的投資者群體，如今正被一些人稱之為『鍍金版的錯失恐慌症』（FOMO）的情緒所取代。

在資金激增的推動下，法國興業銀行表示，黃金價格達到每金衡盎司5000美元「越來越不可避免」。

