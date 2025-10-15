合世生醫科技爆內線交易 董事長20萬元交保

新北地檢署（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕上櫃精密醫材製造廠商「合世生醫科技股份有限公司」（1708），在2020年發布重訊處分中國子公司合世醫療電子（蘇州）公司100％股權，有高層涉嫌在禁止交易期間，分別買入多張合世公司股票並陸續出售；新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處發動搜索，並約談合世公司董事長楊國和、監察人楊國碩、財務處副總李淑芬等11人，訊後諭令楊國和20萬元交保、楊國碩3萬元交保、李淑芬4萬元交保，其他人請回。

合世為無數國際知名大廠代工生產血壓計、血糖儀等各類健康照護產品，並以眾多客戶旗下的品牌，行銷全球，產品包括︰臂式和腕式電子血壓計、血糖儀和血糖試片、呼吸治療器等。

檢調獲報，合世於2020年3月27日在公開資訊觀測站發布重大訊息，公告董事會決議處分大陸子公司合世醫療電子（蘇州）有限公司100％股權，有高層竟於禁止交易期間，分別買入多張合世公司股票，並陸續出售，獲利及擬制性獲利數萬元至數十萬元不等。

檢察官林佳慧昨指揮新北處發動搜索，並約談楊國和、楊國碩、李淑芬等11名被告及1名證人，訊後以涉「證券交易法」內線交易罪嫌，諭令楊國和20萬元交保、楊國碩3萬元交保、李淑芬4萬元交保，其餘被告請回。

合世公司昨發布重訊指出，檢調單位至公司進行搜索調查，將全力配合檢調單位，公司營運正常，本事件對公司財務業務無重大影響。

