陳淑姿：今年GDP有點低估 應會趨近於5％

〔記者鄭琪芳／台北報導〕由於AI需求強勁，帶動出口暢旺，主計總處8月將今年GDP由3.1%上修至4.45%。主計長陳淑姿上午在立法院財政委員會表示，對等關稅會有影響，但影響逐漸緩和，主計總處原本預估今年GDP成長4.45%，目前看來「有點低估」，亞銀估今年台灣經濟成長5.1%，中央銀行也上調至4.55%，「今年GDP應會超過4.5%，一般認為是趨近於5%」。

國民黨立委林德福質詢指出，賴總統表示今年GDP上修，且是亞洲四小龍之首，並超過中國。陳淑姿說明，這是亞銀的數字，主計總處8月預測今年GDP成長4.45%，亞銀則預估今年台灣GDP成長5.1%，「下半年情況還不錯，持續穩定」，關稅的影響不是下半年馬上顯現，還要看後續發展情形。

林德福表示，IMF警告資產估值接近泡沫，近期我國出口成長靠AI，是否會泡沫化？陳淑姿表示，目前需求還是很強，但要防範，所以韌性預算編列預算協助企業，目前AI持續看好，將會密切觀察，適時提供協助。

至於今年GDP成長4.45%是低估或高估？陳淑姿表示，有點低估，亞銀估5.1%，央行估4.55%，都比主計總處8月的預測數高，「我們比較保守」，今年GDP應該會超過4.5%，一般認為是趨近於5%。

另外，近來CPI漲幅縮小，但民眾仍感覺物價上漲。陳淑姿表示，主要是因為下跌項目不是經常購買項目，像水果比較貴，房租、醫療費用也高，外食費也是，但蔬菜漲幅逐漸緩和。

