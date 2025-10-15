重返AI競賽！英特爾明年將推出新晶片

英特爾計劃於明年推出一款用於資料中心的新型人工智慧（AI）晶片，藉此重新發力進軍AI晶片市場。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國半導體大廠英特爾（Intel）週二（14日）宣布，計劃於明年推出一款用於資料中心的新型人工智慧（AI）晶片，藉此重新發力進軍AI晶片市場。

根據《路透》報導，英特爾公司首席技術長卡蒂（Sachin Katti）在週二舉行的「開放運算高峰會（Open Compute Summit）」上表示，公司將推出名為「Crescent Island」的新晶片 （GPU），該晶片將針對能源效率進行最佳化，並支援多種用途，例如運行AI應用程式或進行推論（inference）。

卡蒂指出，新晶片凸顯了他先前提到的重點，即推論能力、為 AI 進行優化，並致力於提供最佳的經濟效益與每美元性能表現。

報導指出，Crescent Island晶片將以英特爾消費級GPU設計為基礎打造，配備160GB記憶體，其速度將比超微（AMD）和輝達（Nvidia）資料中心 AI 晶片所使用的高頻寬記憶體（HBM）慢。

至於Crescent Island將採用哪一種製程技術，英特爾並未透露，也尚未回覆媒體對此的詢問。

英特爾股價14日收在35.63美元，跌幅4.27%。

