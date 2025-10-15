宇峻代理FFXIV繁中版12月登場 股價應聲上揚

遊戲股宇峻（3546）年度大作準備登場!宇峻代理的FANTASY XIV繁體中文版，預計12月10日正式上市。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股宇峻（3546）年度大作準備登場!宇峻代理的SQUARE ENIX旗下MMORPG FINAL FANTASY XIV繁體中文版（簡稱 FFXIV 繁中版）， 預計12月10日正式上市；宇峻股價開盤隨即衝上82.5元，截至9:12分為止，上漲2.6元、暫報81.1元。

FINAL FANTASY XIV是由日本SQUARE ENIX（史克威爾艾尼克斯）公司所開發的大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG），全球累計玩家數超過3000萬，從「A Realm Reborn」新生至今已推出5部資料片。宇峻董事長劉信今年2月取得代理權時即表示，同樣身為遊戲製作人，看到製作人吉田在艱難的情況下承擔挑戰，以玩家需求為核心的開發理念，認真聆聽玩家的心聲並給予即時的反饋，讓FFXIV從「A Realm Reborn」版本後逐步成為玩家心目中的神作，會以提供玩家最好的遊戲體驗為理念，對於FFXIV繁體中文版的上市，充滿興奮與期待。

FFXIV繁中版是屬於月費型產品，粗估月費一人450元，法人分析，未來觀察上線人數就可統計營收狀況，粗估10萬人上線即可獲利，屬於長線型產品；由於宇峻今年遊戲大多集中在下半年登場，《東方幻想ECLIPSE》繁體中文版7月23日正式上市，上市首週拿下App Store 免費遊戲總榜第1名，營收有機會呈現逐季成長趨勢，觀察宇峻今年1-9月營收9.69億元、年減4.52%，在新遊戲陸續上架之際，有效挹注第四季營收。

