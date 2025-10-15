租屋族注意！115年度租金補貼新制上路。示意圖。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為減輕民眾租屋經濟負擔，中央推出「300億元中央擴大租金補貼專案」補貼租屋族。不過，苗縣府工商發展處提醒，自明年1月1日起租金補貼新制上路，新申請戶所承租房屋須為「合法住宅」才能申請補貼，租屋族挑選房屋時務必注意，以免無法申請。

苗縣府工商發展處指出，過去部分租屋處為頂樓加蓋、違建或無保存登記建物，新制規定將不再適用，過渡期至今年底；若今年度已申請租金補貼且租屋屬非合法住宅，可繼續領取至2026年12月31日止；但明年度起僅限續租或另覓合法住宅者方得申請。苗縣府表示，新制目的為鼓勵民眾承租合法房屋，保障居住安全與租屋品質。

另外，苗縣府工商發展處提及，合法建物房東若願配合承租戶申請補貼，並依規定簽署租約及填寫身分證字號，即可轉為「公益出租人」，享有綜合所得稅及房屋稅、地價稅最高1萬5000元租稅優惠。

