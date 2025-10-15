中日韓需求疲軟 印度東協支撐全球鋼市

世界鋼鐵協會worldsteel發布2025年10月短期需求預測（SRO），今年持平、明年小幅回升。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕世界鋼鐵協會（worldsteel）發布最新短期鋼鐵需求預測（SRO），預估2025年全球鋼鐵需求將大致持平，約17.49億噸，2026年則可望小幅回升1.3%，達17.72億噸。世界鋼鐵協會指出，全球需求已在今年築底，預期明年起將逐步回升，但復甦力道仍偏溫和。

世界鋼鐵協會指出，支撐鋼鐵需求的主因來自多國公共建設持續推動與融資環境改善。不過，製造成本高企、消費動能疲弱、貿易摩擦升溫以及地緣政治不確定性，仍是今明兩年全球鋼市面臨的主要風險。

而地區需求表現分歧。亞洲已開發國家如日本、南韓，因製造業受貿易影響，2025年鋼鐵需求預估將下滑3.8%，2026年續減0.3%。反觀亞洲新興市場表現相對亮眼，除中國外，2025年鋼鐵需求預估成長6.9%，2026年進一步增至7.4%，成長動能來自印度與東協國家。

中國方面，2025年鋼鐵需求預估將再下滑2.0%，2026年降幅收斂至1.0%。協會分析，受出口壓力加劇與地方財政吃緊影響，短期內中國鋼鐵需求難有明顯回升。

歐洲市場方面，預估2025年需求增長1.3%，2026年進一步提升至3.2%；美國則在兩年間各有1.8%的增幅。非洲受惠於基礎建設推動，2025年需求將達約4100萬噸，呈現結構性回升。

整體而言，全球鋼鐵市場正逐步脫離谷底，但復甦進程將呈現區域性差異，成熟市場動能疲弱，新興市場則持續領跑，成為帶動未來需求成長的主要力量。

