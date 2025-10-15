美股收盤》投資人消化鮑爾談話 美股漲跌不一、台積電ADR跌2.29％

美股4大指數14日大多下跌，僅道瓊上漲。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕投資人正在消化美國與中國貿易緊張局勢升溫，以及聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的最新談話內容，美股4大指數14日大多下跌，僅道瓊上漲。

綜合媒體報導，鮑爾在全美商業經濟協會（National Association for Business Economics）的演說中指出，美國勞動市場9月仍處於低聘僱、低裁員的停滯狀態，但整體經濟「可能比預期更穩健」。於此同時，美中貿易戰再度升溫，雙方開始對航運公司徵收額外港口費用，影響多項貨品。

美國多家大型銀行發布季度財報，投資銀行業務表現亮眼，帶動標普500銀行指數上漲。富國銀行（Wells Fargo）收漲7.15%，創2024年 11 月以來最大單日漲幅；花旗（Citigroup）也大漲近4%，上述兩銀行第三季獲利皆優於市場預期。資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）達到創紀錄的13.46兆美元，股價上漲超過3%。

其他焦點個股方面，費半成分股多收黑，輝達下跌4.41%，博通下跌3.52%；美光下跌2.96%。台積電ADR下跌2.29%，收在295.94美元。

道瓊工業指數上漲202.88點或0.44%，收報46270.46點。

標普500指數小幅下跌10.41點或0.16%，收在6644.31點。

那斯達克指數滑落172.91點或0.76%，收22521.70點。

費城半導體指數下挫153.14點或2.28%，收6570.33點。

