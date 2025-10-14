輝達競爭者來勢洶洶!甲骨文5萬顆AI晶片 將採用超微Instinct MI450

甲骨文雲端部門將布署5萬顆超微AI晶片。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕甲骨文14日宣布，其旗下雲端基礎設施部門將從2026年下半年，開始布署5萬顆超微繪圖處理器（GPU）。這是雲端服務公司增加採用超微的GPU，以替代輝達人工智慧（AI）GPU的最新跡象。

甲骨文雲端基礎設施資深副總裁巴塔（Karan Batta）說，「我認為客戶將非常歡迎超微，尤其是推理領域」。他補充，「我認為超微非常出色，就像輝達一樣，我認為這兩家公司都有其地位」。

請繼續往下閱讀...

甲骨文將使用超微今年初宣布的Instinct MI450晶片。該晶片是超微首款可組裝成大型機櫃的AI晶片，72顆該晶片可使1組機櫃運作，這對創建與布署最先進的AI演算至關重要。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）6月間與超微執行長蘇姿丰，在一場公司活動中宣布此產品。

本月初，OpenAI宣布與超微達成協議，未來幾年將向由超微晶片運作的資料中心採購6吉瓦（gigawatt）算力，明年先採購1吉瓦算力，根據該協議，如果布署順利，OpenAI最終可取得超微1.6億股，約10%股份。

今年9月，OpenAI與甲骨文達成價值3000億美元、為期5年的雲端協議。

OpenAI與輝達關係緊密，其晶片被用來開發ChatGPT。輝達的晶片主導資料中心GPU市場，市占率逾90%。9月間，輝達也投資OpenAI。

但OpenAI表示，該公司需要盡可能多的運算能力，這意謂需要從更多供應商取得AI晶片。OpenAI也計畫與博通合作設計其晶片。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法