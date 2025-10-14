9月全國稅收年減1.9％ 證交稅增幅52.6％創16年最大

財政部今公布9月全國稅收4152億元、年減1.9%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布9月全國稅收4152億元、年減1.9%；累計1至9月稅收2兆8710億元、年減2.5%，以營所稅減少426億元、證交稅減223億元、土增稅減161億元較多。不過，由於台股價量俱揚，9月證交稅實徵312億元、創歷年第3高，年增52.6%、為近16年最大增幅。

根據統計，前9月稅收2兆8710億元，較上年同期減少743億元，以營所稅減少426億元、證交稅減少223億元及土增稅減少161億元較多，但綜所稅增加375億元。財政部指出，前9月稅收占累計分配預算數93.5%，占全年預算數75.5%。

其中，前9月營所稅8175億元、年減5%，雖然結算申報自繳稅款增加，但與延分期繳納措施互抵後呈下滑。前9月綜所稅7489億元、年增5.3%，因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加。前9月營業稅5027億元、年減2.1%，主因出口暢旺，適用外銷退稅增加；但國內消費穩定，資通、電子、電機產品等進口稅額增加，抵銷部分減幅。前9月貨物稅1082億元、年減11.2%，以車輛類減少最多，主因對等關稅等變數影響。

另，9月上市櫃股票平均每日成交值為6006億元、創歷年次高，證交稅312億元、創歷年第3高，年增52.6%、為近16年最大增幅，連續2個月正成長；前9月證交稅1983億元、為歷年同期第3高，但年減10.1%。財政部官員表示，9月台股走勢強勁，持續刷新歷史新高，帶動成交量增加。

房地交易稅方面，9月土增稅44億元、年減40%；前9月518億元、年減23.7%；9月個人房地合一稅44.5億元、年減30.3%；前9月389.4億元、年減22.4%；9月營利事業房地合一稅則為399.6億元、年增37.1%，主因申報去年交易案件，反映去年房市景氣。官員表示，受央行第7波信用管制影響，房市交易清淡，加上基期偏高，房地交易稅續衰退，但減幅趨於收斂。

