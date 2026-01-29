童子賢：科技貿易已深受政治干擾 台灣今年需謹慎應對

和碩董事長童子賢今日以台北市電腦公會榮譽理事長身分，出席2026年國際電玩展開幕活動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日以台北市電腦公會榮譽理事長身分，出席2026年國際電玩展開幕活動，並針對美中科技管制、AI晶片出口與國際貿易局勢發表看法。他指出，近年科技與貿易決策已不再是單純的產業問題，而是深度混合大國博弈的結果，全球科技合作與商務往來正面臨前所未見的政治干擾。

童子賢以NVIDIA（輝達）H200晶片近期開放對中國銷售為例說明，美中之間的科技政策，背後牽動的是政治競賽與策略調節。拜登政府時期採取全面封鎖政策，而川普時期則出現相當具有個人特色的作法，「可以用錢來買」，但並非毫無限制。目前H200出口中國須繳納約25%的出口稅，且銷售數量受限，相關規範顯示，科技產品已成為談判籌碼，而非單純的商業合作。

童子賢提到，中國方面同樣展現「拉與打」並行的策略，一方面有限度開放H200採購，僅限阿里巴巴、騰訊、字節跳動等特定企業；另一方面，仍同步鼓勵產業採用中國國產的華為系統。美國在技術世代上亦刻意保留後手，H200雖較過往產品進階，但仍不及最新的Blackwell與Rubin架構，顯示美中雙方持續調整彼此之間的競爭與合作關係。

從更宏觀的角度來看，童子賢認為，台積電（2330）創辦人張忠謀曾於數年前提出「全球化已死」的觀察，至今並非完全失準，但現況更接近「全球化變質」。國與國之間的科技與貿易已深受國際政治影響，從半導體、晶片、稀土到設備管制，皆被納入大國競逐的工具箱之中，「快樂做產品、專心做產品的時代已經過去了」。

談及近期美國對韓國關稅政策反覆調整，童子賢說，川普主導下的國際政治與貿易談判節奏快速且高壓，相關動作不僅是針對單一國家，而是向所有談判對象釋放訊號。第一線談判人員承受極大壓力，台灣必須審慎應對類似風險。

不過，童子賢仍對台灣科技產業抱持審慎樂觀，除了2025年台灣科技產業出口表現依然暢旺，在全球競爭中取得相對優勢，展望2026年，AI、伺服器與高階晶片需求也持續具備成長動能，但面對地緣政治與關稅變數，產業仍須步步為營，才能在美中博弈夾縫中找到最有利的位置。

